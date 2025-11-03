Életmód

A Maldív-szigeteken történelmi jelentőségű dohánytilalmat vezettek be

A Maldív-szigetek lett a világ második országa Új-Zéland után, amely generációs dohányzásellenes tilalmat vezetett be. Az új törvény, amely szombaton lépett hatályba, nemcsak a vásárlásra és a fogyasztásra terjed ki, hanem tiltja a dohánytermékek értékesítésében való részvételt is 21 év alattiak számára. A jogszabály egyértelmű célja, hogy a fiatalokat minden oldalról elzárja a dohányzáshoz kapcsolódó hatásoktól és a nikotinfüggőség kialakulásától.



Az ország vezetése hangsúlyozza, hogy a dohányzás és a passzív dohányzás továbbra is jelentős egészségügyi kockázatot jelent a mintegy félmilliós szigetország lakosainak. A Maldív Egészségügyi Hivatal adatai szerint a dohányzás az egyik fő oka a krónikus betegségeknek és haláleseteknek, ezért az elmúlt évben már számos szigorító lépést hoztak: betiltották az elektromos cigarettákat és a vape-termékeket, valamint megduplázták a cigaretták importadóját és jövedéki terheit.



A most hatályba lépett törvénymódosítás részeként minden dohánytermék reklámozása, szponzorációja és promóciója szigorúan tilos marad, a szabályozás pedig a turistákra is kiterjed – ami különösen jelentős egy olyan országban, ahol a gazdaság nagyban támaszkodik a luxusturizmusra. Az értékesítők kötelesek életkort ellenőrizni, a szabálysértők pedig büntetésre számíthatnak.



Saajidhaa Mohamed, a First Lady történelmi jelentőségű lépésnek nevezte az intézkedést, amely szerinte bizonyítja az ország „bátor, bizonyítékokon alapuló elköteleződését a függőség felszámolása és a jövő generáció egészségének védelme iránt.”



Miközben egyre több ország vezet be dohányzásellenes intézkedéseket – az adóemelésektől a nyilvános helyeken való tiltásig –, a generációs tilalom továbbra is ritkaságnak számít. Nagy-Britannia is fontolgat hasonló szigorítást a 2009 után születettekre vonatkozóan, ugyanakkor Új-Zéland – a úttörő kezdeményezés gazdája – tavaly visszavonta saját rendelkezését, részben a feketepiac terjedésétől tartva.



A Maldív-szigetek azonban kitart a hosszú távú egészségpolitikai cél mellett: egy dohánymentes nemzedék felnevelése felé tett első lépésnek tekintik az új törvényt, amely hosszú távon nemcsak az egészségügyi rendszert tehermentesítheti, hanem a társadalom jólétét és életminőségét is erősítheti.