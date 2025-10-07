Életmód

Több mint 20 EU-s politikus vértesztje lett pozitív méreganyagokra

Egy friss vizsgálat megdöbbentő eredményeket hozott: huszonnégy európai politikus vérében kimutatták az úgynevezett PFAS-vegyületeket, más néven „örök vegyi anyagokat”. Ezek a szintetikus anyagok szinte soha nem bomlanak le, felhalmozódnak a környezetben és az emberi szervezetben, és egyre komolyabb közegészségügyi kockázatot jelentenek. A politikai elit körében végzett tesztek rávilágítanak: a probléma nem elméleti, hanem mindannyiunkat érintő valóság.



A dániai Aalborgban tartott uniós környezetvédelmi miniszteri találkozón a résztvevők önként vállalták, hogy vérmintát adnak egy kísérleti vizsgálathoz. A nyáron végzett tesztet civil szervezetek, köztük az Európai Környezetvédelmi Iroda és a ChemSec szervezték, és célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az emberi szervezetben kimutatható PFAS-szennyezésre. Az eredmények szerint mind a 24 résztvevő vérében kimutathatóak voltak ezek a vegyületek, több esetben egészségügyi kockázatot jelentő szinten.



A PFAS-ok (per- és polifluor-alkil anyagok) az ipar egyik legsokoldalúbb, ugyanakkor legveszélyesebb anyagcsoportját alkotják. Ezek a vegyületek víz-, zsír- és szennyeződésálló tulajdonságuk miatt elterjedtek a mindennapi életben: megtalálhatók a tapadásmentes edények bevonatában, az esőkabátokban, az élelmiszer-csomagolásokban, sőt, a kozmetikumokban is. Problémájuk azonban épp az, ami miatt hasznosnak tűnnek: kémiai stabilitásuk miatt gyakorlatilag soha nem bomlanak le, így évtizedekig, sőt évszázadokig megmaradnak a környezetben és az emberi testben.



A dán környezetvédelmi miniszter, Magnus Heunicke, saját eredményeit „rémisztő valóságnak” nevezte. Vérében négy különböző PFAS-vegyületet találtak, köztük olyat is, amely károsíthatja a magzatot, hormonális zavarokat okozhat, májkárosodást válthat ki, és daganatos megbetegedésekhez köthető. Hasonló eredményekről számolt be az uniós környezetvédelmi biztos, Jessika Roswall is, aki tizenhárom vizsgált vegyület közül hatra pozitív eredményt mutatott – ezek között több a reproduktív egészséget veszélyeztető anyag.



A PFAS-szennyezés nem korlátozódik az ipari dolgozókra vagy a szennyezett régiók lakóira – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a világ népességének döntő többsége vérében kimutatható ezekből az anyagokból valamilyen mennyiség. Az egészségügyi hatások fokozatosan, hosszú távon jelentkeznek: májkárosodás, hormonális egyensúlyzavarok, csökkent termékenység, immunrendszeri gyengülés, valamint egyes ráktípusok kialakulásának fokozott kockázata is összefüggésbe hozható velük.

A mostani vizsgálat politikai üzenete sem elhanyagolható. A dán kormány, amely jelenleg az Európai Tanács soros elnökségét tölti be, már 2023-ban javaslatot tett arra, hogy az Európai Bizottság tiltsa be a PFAS-ok több ezer változatát az uniós vegyianyag-szabályozás, a REACH keretében. Az iparági szereplők ugyanakkor tiltakoznak, és számos kivételt követelnek a szabályozás alól, arra hivatkozva, hogy a PFAS-anyagok nélkülözhetetlenek bizonyos ágazatok – például az akkumulátor-, félvezető- és gyógyszergyártás – számára.



A vita középpontjában tehát a közegészségügy és a gazdasági érdekek ütközése áll. Miközben az Európai Bizottság a fogyasztói termékekből való fokozatos kivezetést ígéri, a környezetvédelmi szervezetek, köztük a ChemSec, teljes körű tiltást sürgetnek, figyelmeztetve: minden halogatás újabb generációkat tehet ki a mérgező hatásoknak.



A probléma globális jellege miatt az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ szakértői is egyre gyakrabban szólalnak meg az ügyben. Az ENSZ toxikus anyagokkal és emberi jogokkal foglalkozó különmegbízottja, Marcos Orellana, a múlt héten élesen bírálta az Európai Uniót, amiért – szerinte – gyengíteni próbálja a vegyi anyagokra vonatkozó védelmi szabályokat az ipar támogatása érdekében.



A PFAS-kérdés egyre inkább az európai közegészségügy új frontvonalává válik. A mostani tesztek rávilágítanak: ezek az anyagok nem csupán láthatatlanul mérgezik környezetünket, hanem már azokat is elérik, akik a szabályozásért felelősek. Az üzenet világos – a kémiai szennyezés nem válogat rang, beosztás vagy országhatár szerint. Ahogy Heunicke fogalmazott: „Ha mi, döntéshozók sem vagyunk biztonságban, akkor senki sem az. Ideje, hogy a politika ne csak beszéljen, hanem cselekedjen.”