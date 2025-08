Életmód

Így marad friss a mangó akár egy hónapig

A mangó szerelmeseinek jó hírrel szolgálnak az Edith Cowan Egyetem kutatói: egy egyszerű, mindössze tíz percig tartó kezelés segítségével jelentősen meghosszabbítható a gyümölcs eltarthatósága, miközben minimálisra csökkenthető a hűtésből fakadó károsodás. A módszer lényege, hogy a leszüretelt mangót ózonos vízbe mártják, amely eljárás nemcsak meghosszabbítja a tárolási időt, de megóvja a gyümölcsöt a hideghatás okozta elváltozásoktól is. Az úgynevezett vizes ózonkezelés után a mangó akár 28 napig is megőrzi frissességét 5 Celsius-fokos hőmérsékleten, miközben a romlási arány drasztikusan lecsökken. A trópusi gyümölcs hűtésérzékenysége régóta nehézséget okoz a termesztőknek és kereskedőknek, mivel az érés előtti tárolás általában csak 13 fokon történhet, rövid időre korlátozva az eltarthatóságot. A hűvösebb hőmérséklet ugyan meghosszabbítaná a szállítási és tárolási lehetőségeket, ám a mangó érzékenyen reagál a 12,5 fok alatti környezetre: a héjon elváltozások jelentkeznek, a minőség romlik, és ezzel együtt nő az élelmiszerpazarlás is.



Az ausztráliai Kensington Pride nevű mangófajtán végzett kísérletek azt mutatták, hogy az ózonos vízkezelés hatékonyan védi meg a gyümölcsöt az úgynevezett „chilling injury” jelenségtől, amely a hideg hatására fellépő sejtkárosodás. A vizsgálatok szerint a kezelt mangók közel kétszer annyi ideig maradtak fogyaszthatók, mint a hagyományosan hűtött példányok, ráadásul 40 százalékkal kevesebb volt náluk a hideg okozta sérülés. Az eljárás előnye, hogy nem igényel bonyolult technológiát: ózongenerátor segítségével egyszerűen az öblítővízbe juttatják a gázt, amely gyorsan lebomlik oxigénné, így biztonságos az alkalmazása. Ráadásul a módszer jól illeszthető a szüret utáni hűtési vagy hőkezelési folyamatokhoz, így akár az exportáló gazdák is könnyedén beépíthetik az ellátási láncba.



A kutatók további vizsgálatokat terveznek más mangófajtákkal is, hogy kiderítsék, azok mennyire érzékenyek a hidegre, illetve hogyan reagálnak az ózonos kezelésre. A cél egyértelmű: olyan természetes, környezetbarát megoldásokat találni, amelyek csökkentik a gyümölcsveszteséget, meghosszabbítják a piaci értékesítés időszakát, és hozzájárulnak az élelmiszerpazarlás mérsékléséhez. Az ózonos víz alkalmazása tehát nemcsak a mangó frissességét hosszabbítja meg, hanem egy fenntarthatóbb és hatékonyabb élelmiszer-ellátási lánc felé is utat nyit.