Életmód

Franciaország piacvezető bio étrend-kiegészítője megérkezett Magyarországra

A gyógyszertárak polcaira már megérkezett a SUPERDIET, a prémium bio étrend-kiegészítők úttörője. A termékcsalád a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő, természetes összetevőkből álló készítményekkel segít megőrizni egészségünket. 2024.11.21 14:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A cég elkötelezett, hogy a lakosság igényeire szabott termékeivel segítse a fogyasztók organikus egészségmegőrzését, miközben kiemelt figyelmet fordít a minőségre, a fenntarthatóságra és a tudományos alapú innovációra. A termékeik minőségéről a fejlett kutatás-fejlesztési és gyártási folyamataik gondoskodnak, immáron több mint 60 év tapasztalattal a hátuk mögött.

Gyógyszerkönyvi minőségű készítményekkel érkezett meg hazánkba a SUPERDIET bio étrend-kiegészítő termékcsalád, amely hazai kínálatával a magyar fogyasztók igényeire reflektál. Ennek mentén a vitalitás, a szépségápolás és a karcsúsítás mellett a szív és érrendszeri, valamint az emésztőrendszeri problémákra is megoldást kínál. A gyógyszertárak polcain már elérhető termékek organikus, növényi kivonatokat tartalmaznak, és ampullák, tabletták, valamint kapszulák formájában kerülnek forgalomba. Az étrend-kiegészítők 2025 elején várhatóan a bioboltokban is kaphatóak lesznek.

Organikus minőség

A gyártó cég alapítója, René Haussin 1961-ben, tehát több, mint 60 éve kezdett étrend-kiegészítő termékeket gyártani, s ezzel ő lett az első Franciaországban, aki ilyen vállalkozást alapított. A cég hatalmas szakértelmét mára több száz kutatóorvos, klinikai tanulmányok, minőségi alapanyagok és a gyógynövények feldolgozásának szempontjából legideálisabb gyártási technológia biztosítja. Az azóta is családi kézben lévő vállalkozás elkötelezett a prémium minőségű, organikus alapanyagok használata mellett, amelyek számos egészségügyi problémára kínálnak megoldást – legyen szó emésztési panaszokról, méregtelenítésről, karcsúsításról vagy a szív- és érrendszer támogatásáról.



A termékek fejlesztése az Európai Gyógyszerkönyv irányelvei alapján zajlik, hagyományos eljárásokat ötvözve a már meglévő kutatási eredményekkel. A SUPERDIET különleges figyelmet fordít a nyersanyagok kiválasztására és beszerzésére: amennyire csak lehetséges, a legközelebbi francia vagy európai eredetű növényeket részesítik előnyben. Ha ez nem kivitelezhető, akkor a növényt annak természetes élőhelyéről szerzik be. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztókhoz kiváló minőségű, ellenőrzött forrásból származó, már bizonyított hatóanyag-tartalmú gyógynövény-készítmények jussanak el. A termékek 95%-ban bio alapanyagokat tartalmaznak.



A SUPERDIET termékeket átlagosan 90-180 minőségellenőrzési folyamatnak veti alá a gyártó, mielőtt piacra dobná. Ez a gyártás minden szakaszában biztosítja a nyomonkövethetőséget, a minőséget és a biztonságot, a hatályos francia és európai ökológiai gazdálkodásra vonatkozó előírásoknak megfelelően. A vállalat termékpalettája egyedi megközelítést képvisel a prémium étrend-kiegészítők piacán: a folyékony étrend-kiegészítők, növényi kivonatok tradicionális gyártási módszerekkel, üvegampullákban kerülnek forgalomba, amelyekben kizárólag a tiszta gyógynövények kivonatai találhatóak, hatékony koncentrációban. A tabletták előállítása során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a segédanyagokat minimálisra csökkentsék és a növényi összetevők aránya a lehető legmagasabb legyen. A kapszulák bio minőségű növényi porokból és koncentrált kivonatokból készülnek, természetes eredetű növényi kapszulákba csomagolva. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a termékek hatóanyagai kiváló minőségben és a legnagyobb koncentrációban álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

A magyar fogyasztók igényeire szabva

A hazánkban elérhető SUPERDIET termékek palettája a magyar fogyasztók igényeire lettek szabva és olyan egészségügyi területeket céloznak meg, mint a szív és keringési rendszer vagy az emésztőrendszer, amelyek 2022-ben a KSH adatai alapján a nők esetében a kiemelt halálozások több, mint feléért feleltek, de férfiaknál is közel a felét adták Magyarországon. Különlegesek az omega-3 termékeik, mert a szív- és érrendszer támogatásán túl, például az érzelmi egyensúly kialakítását is segítheti. Az egyre népszerűbb kollagén is megtalálható a kínálatban, amely bizonyítottan hozzájárul a bőr és a kötőszövetek egészségének és rugalmasságának megőrzéséhez. A SUPERDIET Naticol tengeri kollagén (I. és III. típusú) alacsony molekulatömegének köszönhetően jobban hasznosul, az acerola által biztosított C-vitamin pedig csökkenti a fáradtságot és védi a sejteket az oxidáció ellen. Az emberi szervezet méregtelenítő és zsírégetési folyamatait támogató termékekkel is rendelkezik a vállalat: 20 vagy 30 napos kúrák formájában érhetők el ampullás kivitelben, ezek 5-15 növényi kivonatot tartalmaznak megfelelő koncentrációban.



“Hiszünk a SUPERDIET étrend-kiegészítőiben, valamint a kutatás-fejlesztési és gyártási folyamataiban, amelyek biztosítják, hogy egy olyan gyógyszerkönyvi minőségű készítmény kerüljön a magyar gyógyszertárak polcaira, amelyek mind minőségben, mind hatóanyag-tartalomban kiemelkedőek. Örülök, hogy végre a magyaroknak is elhozhatjuk a Franciaországban már bizonyított, kiemelkedő minőségű étrend-kiegészítőket.



Nem titkolt küldetésünk, hogy minél több embernek segítsünk az organikus egészségmegőrzésben, és minél több embernek mutassuk meg a SUPERDIET termékcsaládot és jótékony hatásait. Szeretnénk eljutni mindenkihez, aki hisz a növények jótékony hatásaiban, és kifejezetten bio vagy vegán termékeket keres.” - mondta Nagy György, a SUPERDIET termékcsalád kizárólagos magyarországi forgalmazója, a Vital World Kft. ügyvezető igazgatója.



A SUPERDIET termékei már elérhetőek a gyógyszertárakban, valamint várhatóan jövő év elejétől a bioboltokban is kaphatóak lesznek.