A svéd parlament levitte a nemváltoztatás korhatárát 18 év alá

A svéd parlament szerdán törvényt fogadott el, amely 18-ról 16 évre csökkenti a nemváltoztatáshoz szükséges alsó korhatárt, valamint megkönnyíti az eljárást. A lépést a kormánykoalíción belüli kritikák ellenére fogadták el.



Az önazonosításról szóló jogszabályt 234 szavazattal 94 ellenében fogadta el a 349 fős svéd parlament.



Svédország volt az első ország, amely 1972-ben törvényessé tette a nemek közötti átmenetet. Jelenleg azonban ahhoz, hogy valaki megváltoztathassa a jogilag elismert nemét, orvosi diagnózisra van szükség a nemi diszfóriáról.



A jövőre hatályba lépő új törvény értelmében elegendő lesz egy rövidebb konzultáció egy orvossal vagy pszichológussal. A jogszabály megszünteti továbbá a nemi diszfória diagnózisának szükségességét is, amikor a biológiai neme és az általa azonosított nem közötti eltérés miatt az érintett személy szorongást érezhet.



A svéd állampolgárok 16 éves korukban megváltoztathatják nemüket, bár a 18 év alattiaknak szüleik, egy orvos és a Nemzeti Egészségügyi és Jóléti Hivatal jóváhagyására lesz szükségük. Az új törvény különválasztja a jogi nem megváltoztatásának folyamatát a nemváltoztató műtéttől, amely továbbra is csak 18 éves kortól lesz megengedett.



A jogszabály heves vitákat váltott ki, és a kormányzó jobbközép koalíció megosztott a kérdésben. A mérsékeltek és a liberálisok nagyrészt támogatták a törvényt, míg a kisebbik kereszténydemokrata párt ellenezte azt.



"Ez nem forradalom, amit ma csinálunk, hanem reform" - mondta Johan Hultberg a Mérsékeltektől egy parlamenti vita során. "Nem észszerű, hogy a jogi nem megváltoztatásának ugyanazok a feltételei legyenek, mint egy visszafordíthatatlan nemi megerősítő műtét elvégzésének".



Ulf Kristersson svéd miniszterelnök "kiegyensúlyozottnak és felelősnek" nevezte a javaslatot. Eközben számos parlamenti képviselő azt sürgette, hogy előbb a nemi diszfóriával kapcsolatos további kutatásokat folytassanak.



A Svéd Demokraták vezetője, Jimmie Akesson szerint "sajnálatos, hogy ilyen lazán megszavaznak egy olyan javaslatot, amelynek nyilvánvalóan nincs támogatottsága a lakosság körében".



Carita Boulwen, a Svéd Demokraták képviselője "elítélendő" javaslatnak nevezte, amely azzal a kockázattal jár, hogy "beláthatatlan és súlyos következményekkel" jár a társadalomra nézve.



A törvényjavaslat a lakosság körében is népszerűtlen. A TV4 svéd televíziós csatorna által nemrégiben végzett felmérés szerint a svédek 59 százaléka szerint a javaslat rossz vagy nagyon rossz, míg 22 százalékuk szerint pozitív lépés - jelentette a Reuters.



Több uniós országban, köztük Dániában, Norvégiában, Finnországban, Németországban és Spanyolországban már van hasonló törvény.