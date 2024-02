Életmód

Kanada elhalasztja a mentális betegek eutanáziáját

A hatóságok szerint a betegek értékelésére hajlandó orvosok hiánya miatt az eljárás egyelőre nem lesz elérhető a mentális betegek számára. 2024.02.05 19:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kanada befagyasztotta azt a tervet, hogy a mentális betegségekben szenvedő emberekre is kiterjessze az asszisztált öngyilkossági programot - jelentette be Mark Holland egészségügyi miniszter és Arif Virani igazságügyi miniszter.



A halasztás okai között említették a halálos injekciót megelőzően a betegek értékelésére hajlandó egészségügyi szakemberek, különösen pszichiáterek hiányát.



Kanada legalizálta az eutanáziát, miután a Legfelsőbb Bíróság 2015-ben úgy döntött, hogy az embereket az elviselhetetlen szenvedés elviselésére való kötelezése egyenlő az alapvető jogaik megsértésével. 2021-ben a Québeci Legfelsőbb Bíróság követelte, hogy a kormány terjessze ki a kritériumokat a "súlyos és gyógyíthatatlan" állapotokban, például depresszióban és más mentális problémákban szenvedőkre.



A törvény mentális betegségben szenvedőkre vonatkozó külön rendelkezéseit eredetileg két évvel elhalasztották.



Holland hétfőn, a kérdést vizsgáló parlamenti különbizottság ülését követően újságíróknak nyilatkozva kifejtette: "az eddigi beszélgetésekből egyértelmű, hogy a rendszer még nem áll készen, és több időre van szükségünk".



Csütörtökön a kanadai egészségügyi minisztérium közleményt adott ki, amelyben tisztázta, hogy az eredetileg idén március 17-re tervezett bővítést 2027-re halasztották. Remélik, hogy addigra a regionális egészségügyi szolgáltatók jobban fel lesznek készülve a mentális betegek eutanáziájának alkalmazására, addigra pedig egyértelmű irányelveket dolgoznak ki - tette hozzá a dokumentum.



Kanada már most is az eutanáziára és az asszisztált öngyilkosságra vonatkozó legliberálisabb törvényekkel rendelkező országok közé tartozik, az eljárás a halálos és krónikus betegek számára is elérhető.



A gyakorlatnak a mentális betegekre való kiterjesztésére vonatkozó tervek azonban ellentmondásosnak bizonyultak, az ellenzéki Konzervatív Párt tagjai azzal vádolták Justin Trudeau miniszterelnök kormányát, hogy a "halál kultúráját" támogatja.



Egyes baloldali kritikusok azzal is érveltek, hogy a hatóságoknak inkább a pszichiátriai ellátás javítására kellene összpontosítaniuk, amely állítólag krónikusan alulfinanszírozott.



Számos pszichiáter a maga részéről aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a betegek kiszállhatnak az azonnali enyhülést nem nyújtó kezelési programokból, és helyette a "könnyebb" utat választhatják.