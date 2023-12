Életmód

Új kutatás igazolja: a dohányfüst visszafordíthatatlanul károsíthatja a hasnyálmirigyet

Magyar kutatók igazolták először hogyan járul hozzá a dohányfüst a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásához és miért tehető felelőssé a folyamatosan fennálló gyulladásért - közölte a Semmelweis Egyetem (SE).



Mint írják, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem legújabb közös kutatási eredményét Budapesten mutatták be a tudományterület hazai és nemzetközi képviselőinek.



A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás Magyarországon évente több ezer embert érint, hatására a szervben ciszták, meszesedések, zsugorodás alakulhat ki, a hasnyálmirigy-vezetékek, az epeúti vezeték beszűkülhet, cukorbetegség és hasnyálmirigyrák alakulhat ki. Az alkoholfogyasztás mellett a dohányzás is fontos szerepet játszik kialakulásában - mára a dohányzást az egyik legfontosabb kockázati tényezőként tartják számon.



A dohányzás és a betegség közötti összefüggés pontosabb feltárásához a Semmelweis Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem kutatói egy fehérje, a cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor (CFTR) működését vizsgálták, mivel ennek aktivitása a hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő betegeknél megváltozik.



A CFTR egy fehérje, amely a só és víz egyensúlyának fenntartásáért felel a szervezet több részén, például a hasnyálmirigyben is. Ha nem működik megfelelően, az egyensúly felborul, a klorid (a só egyik alkotóeleme) nem tud kijutni a sejtből, s mozgása nélkül a víz nem tudja hidratálni a sejtfelületet. A sejteket beborító nyák sűrűvé és ragacsossá válik és elzárhatja a hasnyálmirigy-vezetéket.



A CFTR működésének értékeléséhez a kutatók egészséges és krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban (CP) szenvedő betegek (dohányzók és nem dohányzók) verejtékének kloridtartalmát vizsgálták.



Mind az egészséges, mind a beteg dohányosok izzadtságmintáiban magasabb volt a kloridkoncentráció a nemdohányzókhoz képest, ami a dohányzás hatására lecsökkent CFTR-működésre utal.



A dohányosok hasnyálmirigy-szövetében a betegség jelenlététől függetlenül alacsonyabb volt a CFTR aktivitása, mint a nemdohányzóknál.

Emellett mérték a vérben található nehézfémeket és a szövetek kadmium-koncentrációját is.



A dohányosok vérének kadmium- és higanytartalma, a hasnyálmirigyszövet kadmiumszintje szintén emelkedett értékeket mutatott a nem dohányzó résztvevőkkel összevetve.



A kutatás, amelynek eredményeit először a Semmelweis Symposium zárónapján ismertették a szerzők, rámutat: a dohányzás okozta (sejtszintű) károsodás nem visszafordítható.



"A dohányban található nehézfémek irreverzibilisen lerakódnak a pankreászban, ahol folyamatos gyulladást tartanak fenn" - idézik a közleményben Hegyi Pétert, a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának igazgatóját, a kutatás utolsó szerzőjét.



"Az alkohol hatása ennél enyhébb és reverzibilis. Azaz kis mennyiségű alkohol még nem feltétlenül probléma, míg a dohányzás igen" - tette hozzá Hegyi Péter.



A fentieken túl további állatkísérletekkel igazolták a dohányfüst és a hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő betegekre jellemző csökkent CTFR-működés, korlátozott hasnyálfolyadék-képződés és bikarbonát-kiválasztás közötti összefüggéseket.