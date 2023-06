Életmód

Ugrásszerűen megnőtt a nemi úton terjedő fertőzések száma Nagy-Britanniában

Az egészségügyi hatóság adatai szerint 1948 óta nem diagnosztizáltak egy év alatt annyi új szifiliszes esetet, mint 2022-ben. 2023.06.08 11:07 MTI

Ugrásszerűen megnőtt tavaly az újonnan kiszűrt, szexuális úton terjedő betegségek száma Nagy-Britanniában. A brit kormány egészségbiztonsági hivatalának (UK Health Security Agency, UKHSA) kedden ismertetett éves beszámolója szerint 2022-ben országszerte 82 592 gonorrhoea-fertőzést diagnosztizáltak, 50,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.



A UKHSA hangsúlyozza, hogy 1918 óta - vagyis 105 éve, amikor ennek a nemi betegségnek a hivatalos nyilvántartása megkezdődött - soha egyetlen évben nem szűrtek ki ennyi új gonorrhoea-esetet Nagy-Britanniában.



Ugrásszerűen, éves összevetésben 15,2 százalékkal nőtt tavaly az újonnan azonosított szifiliszfertőzések száma is, amely elérte a 8692-t. Az egészségügyi hatóság adatai szerint 1948 óta nem diagnosztizáltak egy év alatt annyi új szifiliszes esetet, mint 2022-ben.



A UKHSA kiemelte keddi tájékoztatásában, hogy a szexuális úton terjedő összes betegségfélét figyelembe véve tavaly naponta átlagosan több mint 400 ilyen esetet szűrtek ki Nagy-Britanniában.



Az ismertetés szerint továbbra is a 15-24 év közötti korosztály a legveszélyeztetettebb.



A UKHSA a tájékoztatáshoz fűzött felhívásában kérte, hogy akik szexuális kapcsolatot létesítenek, használjanak óvszert és vessék alá magukat rendszeres szűrővizsgálatoknak, kortól és szexuális irányultságtól függetlenül.



A hatóság hangsúlyozza, hogy a tesztelés Nagy-Britanniában ingyenes és titkos, és akkor is fontos, ha nem jelentkeznek fertőzéses tünetek.



A szexuális úton terjedő betegségek könnyen gyógyíthatók antibiotikumokkal, de a kezeletlen fertőzéseknek sok esetben súlyos egészségi következményei lehetnek: a nem kezelt szifiliszes fertőződés például visszafordíthatatlan és potenciálisan életveszélyes agyi, kardiológiai és idegrendszeri szövődményeket okozhat - áll a brit egészségbiztonsági hivatal keddi felhívásában.



A UKHSA hangsúlyozza azt is, hogy a gonorrhoea egyre inkább ellenálló az antibiotikumokkal szemben, és fennáll annak a kockázata, hogy a jövőben kezelhetetlenné válik, ezért létfontosságú a fertőződés korai kiszűrése a kórokozó továbbterjedésének megakadályozása végett.