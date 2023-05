Életmód

A kávé ára az egekbe szökik

A kávé szerelmesei világszerte nehezen tudnak majd pénztárcabarát terméket találni kedvenc italukból, mivel a megélhetési válság és a szűkülő kínálat felhajtotta az árakat - jelentette a Bloomberg.



A hírügynökség szerint a múlt héten a nagykereskedelmi árak közel 12 éve a legmagasabb szintre emelkedtek. A költségek még a robuszta keverék esetében is megugrottak, amely általában olcsóbb, mivel könnyebb nagy mennyiségben előállítani. A robusztát gyakran használják instant kávéban, eszpresszóban és a szupermarketekben árult őrölt keverékekben, mint olcsóbb alternatívát a vásárlók számára.



A jelentés szerint a legnagyobb európai kávépiacon, Németországban az instant kávéfajták árának közel 20%-os éves megugrása tapasztalható, míg az amerikai instant kávé árnövekedése kevésbé lassult, mint a pörkölt változat áprilisban.



Eközben a világ legnagyobb termelőinek, Vietnamnak és Brazíliának gyenge termése miatt alacsonyak a várakozások arra vonatkozóan, hogy a robuszta kínálata hamarosan helyreáll. Aggodalomra ad okot az is, hogy Indonézia termelése a heves esőzések miatt csökkenhet.



A robusztabab globális szállítása ennek ellenére növekedett, a jelenlegi szezon első hat hónapjában az elmúlt három évhez képest többet exportáltak világszerte - jelentette a Bloomberg a Nemzetközi Kávészervezet adataira hivatkozva. A statisztikák szerint az október és március közötti szállítások mintegy 4%-kal voltak magasabbak, mint a 2021-22-es év azonos időszakában. Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy lépést tartson a növekvő kereslettel.



"Annyira eltolódott a kereslet a magasabb árú kávéktól, hogy még a magasabb robuszta export sem elégíti ki a piacot" - mondta Judith Ganes, aki egy New York-i tanácsadó céget vezet, amely az olyan nyersanyagokra összpontosít, mint a kávé.