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Orvosetikai vétséget is felvethet az esemény utáni tablettáról kirobbant vita

Nyilvános bocsánatkérést és helyreigazítást tartana indokoltnak Dr. Hegedűs Zsolt egy bőrgyógyász szakorvos közösségi médiában tett kijelentései miatt. A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának korábbi elnöke szerint az orvos megszólalásai sérthették az orvosetikai normákat, és gyengíthették a betegek orvosokba vetett bizalmát. 2026.11.19 12:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az esemény utáni tablettáról kialakult nyilvános vitához szólt hozzá Facebook-oldalán Dr. Hegedűs Zsolt, aki korábban a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke volt.



Bejegyzésében egy bőrgyógyász szakorvos nyilvános megnyilvánulásait bírálta, amelyek szerinte több ponton is ellentétesek lehetnek az orvosi hivatás etikai követelményeivel.



Hegedűs kifogásolta, hogy az orvos egy konkrét személy történetéhez kapcsolva beszélt a védekezés nélküli szexuális együttlét felelőtlenségéről és a szifilisz átadásának kockázatáról, miközben az eset körülményei nem voltak tisztázottak.



Emlékeztetett arra, hogy esemény utáni fogamzásgátlásra akkor is szükség lehet, ha valaki védekezett, például azért, mert elszakadt az óvszer. Szerinte ezért megalapozatlan lehetett az érintett felelőtlenségére utalni.



Különösen aggályosnak nevezte, hogy a doktornő egy futballról szóló nyilvános bejegyzés alatt kérdezett rá egy korábbi szexuális együttlét intim részleteire.



„Tapintatlan és aránytalan volt ezt nyilvánosan megkérdezni” – fogalmazott Hegedűs, aki szerint a megnyilvánulás az érintett megalázásának kérdését is felveti.



Az orvos az Egészségügyi Tudományos Tanács Orvosetikai Kódexére hivatkozva hangsúlyozta: az orvosoknak a közösségi médiában is tiszteletben kell tartaniuk az emberi méltóságot, és kerülniük kell azokat a megnyilvánulásokat, amelyek veszélyeztethetik a hivatásukba vetett közbizalmat.



Hegedűs szerint az érintett szakorvosnak nyilvánosan pontosítania kellene korábbi kijelentéseit, és bocsánatot kellene kérnie, ha azok félrevezető benyomást keltettek.



A bejegyzésben megfogalmazott etikai kifogások Hegedűs szakmai véleményét tükrözik, nem jelentenek hivatalosan megállapított etikai vétséget.