Ügynök-akták

Ügynökmúlttal vádolják Kiss-Rigó László püspököt

Három nyilvános kérdést intézett Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspökhöz Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere, aki egy Facebook-bejegyzésben az egyházi vezető állítólagos állambiztonsági múltját és korábbi bírósági nyilatkozatát kérte számon. 2026.11.05 06:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A november 4-én megnyitott állambiztonsági adatbázisban Kiss-Rigó László neve is megtalálható. A püspök 6-os kartonját 1989. július 4-én állította ki Péter-Bartha Gábor rendőrfőhadnagy. A dokumentumon „Lawrence” fedőnév, titkos megbízotti besorolás és egyházi tevékenységi terület szerepel.



A dokumentum nyilvánosságra kerülése után Kovács Tamás Facebook-bejegyzésben fordult a püspökhöz. A szegedi alpolgármester azt kérdezte, milyen erkölcsi tartása lehet annak, aki papként mások bizalmát élvezte, miközben állítása szerint az állambiztonságnak jelenthetett róluk.



Kovács azt is számon kérte, hogyan vehetett részt egy katolikus pap paptársai megfigyelésében, és miért tagadta Kiss-Rigó korábban az ügynöki tevékenységet. Harmadik kérdésében a püspök 2009-es bírósági nyilatkozatát idézte fel, és felvetette a hamis tanúzás lehetőségét is.



Kiss-Rigó László állambiztonsági múltja korábban is viták tárgya volt. Ungváry Krisztián történész 2006-ban írt a feltételezett beszervezéséről, a püspök azonban pert indított, amelyet 2009-ben jogerősen megnyert. A bíróság akkori döntése szerint nem bizonyították, hogy valóban beszervezték és ügynökként foglalkoztatták volna.



A Szeged-Csanádi Egyházmegye november 4-i közleményében ismét visszautasította az ügynöki tevékenységre vonatkozó állításokat. Hangsúlyozták, hogy a most nyilvánosságra került karton ugyanaz a dokumentum, amelyet a korábbi perben már vizsgáltak, és amely önmagában nem bizonyította az együttműködést.



A mostani fejlemény jelentősége ugyanakkor vitathatatlan: Kiss-Rigó László állambiztonsági nyilvántartó kartonja immár bárki számára hozzáférhető, és azon a püspök neve, fedőneve és titkos megbízotti besorolása is olvasható. Az azonban továbbra is külön bizonyítás kérdése, hogy a nyilvántartásba vételt követte-e tényleges jelentési tevékenység.