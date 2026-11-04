Rendszerváltás

Hatvanezer név került nyilvánosságra az ügynökaktákból

A kormány megkezdte a kommunista állambiztonsági iratok széles körű nyilvánosságra hozatalát: elsőként mintegy 60 ezer egykori hálózati személy adatai váltak kereshetővé, a további dokumentumokat 2027 februárjáig dolgozzák fel. 2026.11.04 12:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány megkezdte a kommunista állambiztonsági iratok széles körű nyilvánosságra hozatalát: elsőként mintegy 60 ezer egykori hálózati személy adatai váltak kereshetővé, a további dokumentumokat 2027 februárjáig dolgozzák fel.



Harminchat évvel a rendszerváltás után megkezdődött a kommunista állambiztonsági múlt széles körű feltárása Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök szerdai budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az első dokumentumok már elérhetők a [nyitottaktak.hu](https://nyitottaktak.hu/?utm_source=chatgpt.com) oldalon.



A kormányfő szerint az intézkedés az 1990-es rendszerváltás egyik legfontosabb, mindeddig teljesítetlen ígéretét váltja valóra. Mint fogalmazott, az állambiztonsági múlt feltárása nélkül nem lehet teljes a társadalmi szembenézés a diktatúra örökségével.



Elsőként az úgynevezett 6-os kartonok, a beszervezési naplók és a hálózati adattár adatai kerültek fel az internetre. A 6-os kartonok az egykori hálózati személyek személyazonosító adatait és tevékenységük legfontosabb nyilvántartási információit tartalmazzák.



A történészek becslése szerint a Rákosi- és a Kádár-rendszer idején mintegy 150 ezer embert szervezhettek be az állambiztonsági hálózatba. Közülük jelenleg körülbelül 60 ezer név kereshető az új adatbázisban.



Magyar Péter közölte, hogy a beszervezési dossziék és a további dokumentumok feldolgozása folytatódik. A következő jelentős határidő 2027. február 25., a kommunizmus áldozatainak emléknapja.



A kormányfő hangsúlyozta, hogy az aktákban szereplő személyek megítélésekor körültekintésre van szükség. A nyilvántartásban való szereplés ugyanis önmagában nem bizonyítja, hogy az érintett ténylegesen jelentett, vagy önként működött együtt az állambiztonsággal. A dokumentumok hiányosak lehetnek, ezért az egyes ügyek történeti hátterét is vizsgálni kell.



Magyar Péter szerint az állambiztonsági múlt feltárásának nem a megbélyegzés, hanem a társadalmi szembenézés és a megbékélés elősegítése a célja. Arra kérte az újságírókat, kutatókat és közéleti szereplőket, hogy az iratokat felelősséggel kezeljék, és ne vonjanak le olyan következtetéseket, amelyeket a dokumentumok nem támasztanak alá.



A miniszterelnök bírálta a rendszerváltás utáni kormányokat, különösen a 2010 és 2026 közötti Fidesz–KDNP-kormányzatot, amiért szerinte évtizedeken keresztül akadályozták az aktanyilvánosság megteremtését.



A nyilvánosságra hozatal ugyanakkor nem lesz teljes. A hírszerzéshez kapcsolódó III/I-es iratok továbbra sem válnak általánosan hozzáférhetővé, amit a kormány nemzetbiztonsági érdekekkel indokol.



Az első dokumentumok már ingyenesen böngészhetők, a következő hónapokban pedig további iratokkal bővül az adatbázis.