Állatvédelem

Kinyitották a ketrecét, de már nem volt ereje kisétálni

Egész életét egy ketrecben tölthette az a Bucky nevű kutya, akit egy vidéki ház mögött, rendkívül súlyos állapotban találtak meg az állatmentők. Az állat egy hideg, betonozott helyen élt, megfelelő fekhely és tiszta ivóvíz nélkül. Annyira legyengült, hogy amikor végre kinyitották előtte a ketrec ajtaját, már felállni sem tudott.



A beszámoló szerint Bucky teste szinte teljesen lesoványodott, bordái és csípőcsontjai élesen kirajzolódtak. Fülei súlyosan elfertőződtek, testét nyílt sebek borították, amelyek közül néhányban már légylárvák is megjelentek. Állapota arra utalt, hogy hosszú ideje nem részesült megfelelő gondoskodásban és állatorvosi ellátásban.



A mentőknek végül kézben kellett kiemelniük a ketrecből. A kutya olyan gyenge volt, hogy még a segítség megérkezésekor sem tudott reagálni a körülötte állókra.



Az állatorvosi rendelőben azonnal megkezdték a kezelését. Infúziót kapott, megtisztították a sebeit, és ellátták a fertőzéseit. Az első éjszaka különösen kritikus volt: gondozói attól tartottak, hogy a szervezete már nem bírja tovább.



Másnap reggel azonban Bucky kinyitotta a szemét, amikor a nevén szólították. A harmadik napon újabb biztató jel mutatkozott: a kutya először mozdította meg a farkát.



Bár továbbra is rendkívül gyenge volt, és hosszú rehabilitáció várt rá, fokozatosan enni is elkezdett. Az apró javulások reményt adtak arra, hogy túlélheti a súlyos elhanyagolás következményeit.



Bucky története ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen súlyos következményekkel járhat az állatok tartós elhanyagolása. A kutya sorsa ugyanakkor azt is megmutatja, hogy még a legkritikusabb állapotban lévő állatok számára is jelenthet esélyt az időben érkező segítség.a