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Másodszorra sikerülhet: a Tisza támogatja az új legfőbbügyész-jelöltet

Baka András köztársasági elnök második jelöltje, Fejes Péter megkaphatja a parlament támogatását, miután Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-frakció megszavazza a kinevezését. 2026.11.02 12:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb fordulat történt a legfőbb ügyész megválasztása körül. Baka András köztársasági elnök Fejes Pétert jelölte a tisztségre, miután az Országgyűlés szeptember 28-án elutasította első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. A parlament november 3-án, kedden titkos szavazással dönthet az új jelöltről.



Szathmáry Zoltán jelölése azt követően vált vitatottá, hogy kiderült: testvére gyanúsítottként érintett az úgynevezett aranykonvojügyben. A Tisza-frakció ezért nem támogatta a megválasztását. A titkos parlamenti szavazáson 138 képviselő nemmel voksolt, egy tartózkodott, támogató szavazat pedig nem érkezett.



Baka András október 12-én nevezte meg új jelöltjét. Fejes Péter közel négy évtizedet töltött az ügyészi szervezetben, többek között fellebbviteli ügyészként és Vas megyei főügyészhelyettesként dolgozott. Korábbi főügyészi megbízatása Polt Péter döntésével, bizalomvesztésre hivatkozva szűnt meg. Fejes az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktatott.



A jelölt az ügyészség szakmai megújítását, a politikamentes működés megerősítését és a közbizalom helyreállítását nevezte legfontosabb céljainak. Korábbi nyilatkozata szerint szükség esetén régebbi ügyek döntéseit is felülvizsgálná, amennyiben új bizonyítékok kerülnének elő.



Bár a Tisza-frakció október végén még nem döntött Fejes támogatásáról, Magyar Péter november 2-án bejelentette, hogy a képviselőcsoport megszavazza a jelöltet. Ezzel elhárulhat az a politikai akadály, amely az első jelölt megválasztását meghiúsította.



Fejes Péter kinevezése azonban még nem végleges: a legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges.