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Leszavazták a Fidesz jelöltjét a Független Közmédia Testületbe
Nem kapta meg a parlament művelődési bizottságának támogatását a Fidesz és a Mi Hazánk jelöltje a Független Közmédia Testületbe, miközben a KDNP által javasolt szakember továbbjutott a kiválasztási folyamatban.2026.11.02 10:53ma.hu
Hétfőn délelőtt meghallgatta az Országgyűlés művelődési bizottsága a Független Közmédia Testület (FKT) három betöltetlen helyére jelölt szakembereket. A november 2-i ülésen a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk jelöltjeiről döntöttek, ám közülük csak egy kapta meg a szükséges támogatást.
A Fidesz Császár Attilát, az M1 korábbi riporterét jelölte, aki a meghallgatáson kijelentette, hogy szerinte nem létezik teljesen független és pártatlan újságírás. Saját magát sem tartja függetlennek, mivel álláspontja szerint a médiára politikai és gazdasági érdekek hatnak, az újságíróknak pedig személyes politikai meggyőződésük is van.
Császár Attila a közmédia korábbi működését alapvetően sokszínűnek nevezte, és azt állította, hogy munkája során soha nem kapott politikai utasítást. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tudósításokban mindkét oldal álláspontjának meg kell jelennie. Jelölését végül négy igen és hét nem szavazattal elutasította a bizottság.
Hasonló eredménnyel zárult a Mi Hazánk által jelölt Hal Melinda klinikai szakpszichológus meghallgatása is, aki szintén négy támogató és hét elutasító szavazatot kapott.
A KDNP jelöltje, Koncz Attila televíziós szakember viszont tíz igen szavazattal, egy tartózkodás mellett megszerezte a bizottság támogatását.
A kilenctagú Független Közmédia Testületből szeptemberben már hat tagot megválasztott az Országgyűlés, elnöke Bayer Judit lett. A szervezet a közszolgálati média működésének felügyeletében, függetlenségének biztosításában és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlásában kap szerepet.
A három fennmaradó hely betöltéséről végső soron az Országgyűlés dönt. A hétfői bizottsági szavazás tehát még nem jelent végleges kinevezést, és két jelölti hely sorsa továbbra is rendezetlen.
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