Oktatás

Lecserélik a tankerületi vezetők többségét

A 60 tankerületi központból 55 élére új vezetőt neveznek ki, miközben az oktatásirányításban a politikai szempontok helyett a szakmai együttműködésre és az iskolák önállóságának erősítésére helyeznék a hangsúlyt. 2026.11.02 20:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős vezetőváltás kezdődik a magyar közoktatás irányításában. Lannert Judit Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy lezárult a tankerületi vezetői pályázatok elbírálása, és a 60 tankerületi központ közül 55 élére új igazgatót neveznek ki. A fennmaradó öt tankerület esetében a Klebelsberg Központ új pályázatot ír ki.



Az augusztusban meghirdetett vezetői állásokra összesen 567 jelentkezés érkezett, amelyek közül 424 felelt meg a pályázati feltételeknek. A közlés szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy sokan szeretnének részt venni a közoktatás működésének átalakításában.



A kinevezések egy átfogó oktatásirányítási átalakítás részét képezik. A kormány korábbi tájékoztatása szerint a tankerületi igazgatókat nyílt pályázaton, szakmai programjuk és vezetői tapasztalatuk alapján választják ki, megbízatásuk pedig legfeljebb öt évre szólhat.



Az új rendszerben az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, így ismét nagyobb beleszólásuk lehet a pedagógusok alkalmazásába és az intézmények működésébe. A tankerületek feladata ezzel párhuzamosan a központi irányítás helyett egyre inkább az iskolák szakmai támogatása és a működés koordinálása lesz.



Lannert Judit szerint a változtatások célja, hogy a tankerületek valódi partnerei legyenek az intézményeknek és a pedagógusoknak. A miniszter a korábbi politikai szempontok helyett a szakmaiságot, az együttműködést és a kölcsönös bizalmat kívánja előtérbe helyezni.



A mostani bejelentés ugyanakkor még nem jelenti a teljes vezetői struktúra végleges kialakítását. Öt tankerületben újabb pályázati eljárásra lesz szükség, és az átalakítás gyakorlati eredményei csak az új vezetők munkájának megkezdése után lesznek értékelhetők.