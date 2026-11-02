Igazságszolgáltatás

Idén már nem várható a devizahiteles törvény

Z. Kárpát Dániel szerint egyre kisebb az esély arra, hogy még az év vége előtt megszülessen a devizahitelesek helyzetét rendező törvény, miközben az érintett családok számára továbbra is sürgető lenne a megoldás.

2026.11.02 18:44ma.hu
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A devizahitelesek ügyének rendezését sürgette Z. Kárpát Dániel, aki Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a Parlamentben tájékozódott a tervezett jogszabály előkészítésének helyzetéről.

A politikus szerint a devizahitelesek problémáinak rendezése nem tűr további halasztást, ugyanakkor jelenleg nem lát reális esélyt arra, hogy a szükséges törvény még 2026-ban megszülessen.

„Egyszerre kellene gyors és jó törvény” – fogalmazott Z. Kárpát Dániel, aki szerint a korábbi devizahitelesek jelentős része olyan anyagi és társadalmi hátrányokat szenvedett el, amelyek mielőbbi jogalkotói beavatkozást indokolnak.

A devizahitelesek helyzetének rendezésére korábban több kezdeményezés is született. Az Országgyűlés júniusban elfogadta az érintett perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló szabályozást, ez azonban nem jelentett végleges megoldást az elszámolási vitákra. A kormány akkor őszre ígért átfogóbb javaslatot. 

Z. Kárpát Dániel korábban azt szorgalmazta, hogy a bankok közvetlenül számoljanak el az érintett adósokkal, és a jogos visszatérítésekért ne kelljen mindenkinek külön bírósági eljárást indítania. A pontos jogi következményekről ugyanakkor továbbra is vita van.

A politikus mostani bejegyzése alapján az átfogó devizahiteles törvény elfogadásának időpontja továbbra is bizonytalan.

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