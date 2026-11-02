Igazságszolgáltatás

Idén már nem várható a devizahiteles törvény

Z. Kárpát Dániel szerint egyre kisebb az esély arra, hogy még az év vége előtt megszülessen a devizahitelesek helyzetét rendező törvény, miközben az érintett családok számára továbbra is sürgető lenne a megoldás. 2026.11.02 18:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A devizahitelesek ügyének rendezését sürgette Z. Kárpát Dániel, aki Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a Parlamentben tájékozódott a tervezett jogszabály előkészítésének helyzetéről.



A politikus szerint a devizahitelesek problémáinak rendezése nem tűr további halasztást, ugyanakkor jelenleg nem lát reális esélyt arra, hogy a szükséges törvény még 2026-ban megszülessen.



„Egyszerre kellene gyors és jó törvény” – fogalmazott Z. Kárpát Dániel, aki szerint a korábbi devizahitelesek jelentős része olyan anyagi és társadalmi hátrányokat szenvedett el, amelyek mielőbbi jogalkotói beavatkozást indokolnak.



A devizahitelesek helyzetének rendezésére korábban több kezdeményezés is született. Az Országgyűlés júniusban elfogadta az érintett perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló szabályozást, ez azonban nem jelentett végleges megoldást az elszámolási vitákra. A kormány akkor őszre ígért átfogóbb javaslatot.



Z. Kárpát Dániel korábban azt szorgalmazta, hogy a bankok közvetlenül számoljanak el az érintett adósokkal, és a jogos visszatérítésekért ne kelljen mindenkinek külön bírósági eljárást indítania. A pontos jogi következményekről ugyanakkor továbbra is vita van.



A politikus mostani bejegyzése alapján az átfogó devizahiteles törvény elfogadásának időpontja továbbra is bizonytalan.