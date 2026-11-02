Igazságszolgáltatás
Idén már nem várható a devizahiteles törvény
Z. Kárpát Dániel szerint egyre kisebb az esély arra, hogy még az év vége előtt megszülessen a devizahitelesek helyzetét rendező törvény, miközben az érintett családok számára továbbra is sürgető lenne a megoldás.2026.11.02 18:44ma.hu
A devizahitelesek ügyének rendezését sürgette Z. Kárpát Dániel, aki Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a Parlamentben tájékozódott a tervezett jogszabály előkészítésének helyzetéről.
A politikus szerint a devizahitelesek problémáinak rendezése nem tűr további halasztást, ugyanakkor jelenleg nem lát reális esélyt arra, hogy a szükséges törvény még 2026-ban megszülessen.
„Egyszerre kellene gyors és jó törvény” – fogalmazott Z. Kárpát Dániel, aki szerint a korábbi devizahitelesek jelentős része olyan anyagi és társadalmi hátrányokat szenvedett el, amelyek mielőbbi jogalkotói beavatkozást indokolnak.
A devizahitelesek helyzetének rendezésére korábban több kezdeményezés is született. Az Országgyűlés júniusban elfogadta az érintett perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló szabályozást, ez azonban nem jelentett végleges megoldást az elszámolási vitákra. A kormány akkor őszre ígért átfogóbb javaslatot.
Z. Kárpát Dániel korábban azt szorgalmazta, hogy a bankok közvetlenül számoljanak el az érintett adósokkal, és a jogos visszatérítésekért ne kelljen mindenkinek külön bírósági eljárást indítania. A pontos jogi következményekről ugyanakkor továbbra is vita van.
A politikus mostani bejegyzése alapján az átfogó devizahiteles törvény elfogadásának időpontja továbbra is bizonytalan.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06