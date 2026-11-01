Rendszerváltás

Négy minisztériumi területhez jutottak el a drogpolitikai reformjavaslatok

Hivatalos kormányzati választ kapott a Zöld Magyarország Mozgalom a magyar drogpolitika átalakítását sürgető javaslataira, ám konkrét reformmenetrend vagy szakmai egyeztetés egyelőre nincs kilátásban. 2026.11.01 14:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

# Négy minisztériumi területhez jutottak el a drogpolitikai reformjavaslatok



Hivatalos kormányzati választ kapott a Zöld Magyarország Mozgalom a magyar drogpolitika átalakítását sürgető javaslataira, ám konkrét reformmenetrend vagy szakmai egyeztetés egyelőre nincs kilátásban.



Újabb fejleményről számolt be a Zöld Magyarország Mozgalom (ZMM), amely hónapok óta próbálja elérni, hogy a magyar drogpolitika átalakítása szakmai és tudományos alapokon kerüljön napirendre. A szervezet közlése szerint október 29-én hivatalos választ kapott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumtól az október 10-én elküldött megkeresésére.



A mozgalom tájékoztatása alapján a Tarr Zoltán miniszternek címzett nyílt levelet négy kormányzati szakterülethez, az egészségügy, a szociális ügyek, az igazságügy és a belügy illetékeseihez továbbították.



A szervezet által ismertetett, Dr. Heidi György államtitkár által jegyzett válaszban arra kérték az érintett területek képviselőit, hogy vizsgálják meg a hatáskörükbe tartozó felvetéseket, alakítsák ki szakmai álláspontjukat, és érdemben reagáljanak a javaslatokra.



A ZMM ezt előrelépésként értékeli, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a levél még nem jelent tényleges szakpolitikai változást. Nem jelöltek ki koordinátort, nem született egyeztetési időpont, és a reformfolyamatnak sincs nyilvánosan ismertetett menetrendje.



A mozgalom legfontosabb követelései között szerepel az orvosi kannabisz szabályozott hozzáférhetősége, a megelőzés és az ártalomcsökkentés erősítése, valamint a kábítószerrel kapcsolatos büntetőpolitika arányosságának felülvizsgálata. A szervezet emellett a betegjogok érvényesítését és a civil, illetve szakmai szereplők döntéshozatalba történő bevonását is szorgalmazza.



A ZMM korábban az Országos Rendőr-főkapitányságot is megkereste, többek között a csekély mennyiségű kannabisz saját használatú birtoklásával kapcsolatos eljárások költségeiről és rendészeti eredményességéről érdeklődve. Az október 23-án ismertetett rendőrségi válasz azonban nem tartalmazott konkrét költségadatokat vagy egyeztetési időpontot.



A szervezet most azt szeretné megtudni, mi történik a négy szakterülethez továbbított javaslatokkal, és mikor kezdődhetnek meg a tényleges szakmai egyeztetések.



Egyelőre tehát a megkeresések továbbításáról van szó, nem pedig elfogadott kormányzati reformról. A következő időszakban derülhet ki, hogy a minisztériumi levelezést követik-e konkrét intézkedések.