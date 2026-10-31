Beruházás
51 milliárdot fordítanának az elöregedett vízvezetékekre
Országos ivóvízhálózat-felújítási programot indítana 2027-ben a TISZA, amelynek első évében 51 milliárd forintot fordítanának a vezetékek korszerűsítésére és a vízveszteség csökkentésére.2026.10.31 20:51ma.hu
Jelentős fejlesztéseket ígér az ivóvízellátás területén a TISZA. Dr. Szijjártó Gábor, a párt Tolna vármegyei politikusa Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy a 2027-es költségvetésben 51 milliárd forintot különítenének el az ivóvízhálózat felújítására.
A program egyik legfontosabb célja a szivárgó és elöregedett vezetékek cseréje, valamint a hálózati vízveszteség mérséklése. A sérült csövekből ugyanis jelentős mennyiségű, már megtisztított ivóvíz szivároghat el, mielőtt eljutna a fogyasztókhoz.
A politikus közlése szerint a fejlesztés nem egyszeri beruházás lenne: a következő négy évben az ivóvízhálózat jelentős megújítását tervezik.
„Az ivóvíz nemzeti kincs, a megbízható vízellátás pedig az egészséges élet alapja” – fogalmazott Szijjártó Gábor, aki külön kiemelte Tolna vármegyét, ahol szintén fontosnak nevezte a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítását.
A bejelentésből egyelőre nem derül ki, hogy az 51 milliárd forintból pontosan mely településeken és milyen ütemezésben kezdődnének meg a munkálatok, illetve a négyéves program teljes költségvetése mekkora lenne.
A bejelentést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter október 28-án szintén megerősítette. A kormány hosszabb távú célja, hogy a hálózati vízveszteséget 15-20 százalékra mérsékelje.
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