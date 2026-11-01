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Megújulnak a balatoni vasútállomások, de két helyszín kimarad

Jelentős vasútállomás-fejlesztési program indul az észak-balatoni térségben – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A politikus közlése szerint az uniós források rendelkezésre állásával lehetővé vált, hogy tíz állomáson és megállóhelyen megkezdődjenek a régóta esedékes korszerűsítések.



A fejlesztések célja, hogy ne csupán a Balatonra közlekedő vonatok, hanem az utasokat fogadó állomások is megfeleljenek a mai elvárásoknak. Vitézy szerint sok helyen évtizedes elmaradásokat kell felszámolni, különösen az épületek állapota, az akadálymentesítés és az állomási környezet területén.



Polgárdiban és Fülén új utasfelvételi épületek épülnek, míg Csittényhegyen, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Aszófőn a meglévő állomásépületeket és azok környezetét újítják fel.



Fülén és Csittényhegyen új magasperonokat alakítanak ki, Balatonfőkajár felsőn, Csopakon és Balatonarácson pedig akadálymentes peronok és rendezettebb állomási előterek várják majd az utasokat.



Balatonfüreden különösen jelentős átalakítás várható: három akadálymentes magasperon és három felvonó épül, emellett kibővítik a meglévő aluljárót, és átépítik az egyik lépcsőkart is.



A tíz helyszínen összesen nyolc magasperon létesül, közel 29 ezer négyzetméternyi állomási előteret rendeznek, valamint 131 parkolóhelyet építenek vagy újítanak fel. Több állomáson korszerűsítik az utastájékoztatást, javítják a gyalogos közlekedés feltételeit, és új kerékpártárolókat is kialakítanak.



A bejelentés szerint a kivitelezői szerződések október végén hatályba léphetnek, ezt követően indulhatnak a munkálatok.



Két további balatoni helyszín sorsa ugyanakkor eltérően alakul. Balatonalmádiban szintén terveznek fejlesztést, de a korábbi közbeszerzés eredménytelen volt, ezért új eljárást kell kiírni. A szükséges uniós források Vitézy tájékoztatása szerint rendelkezésre állnak.



Balatonakarattya viszont egyelőre kimarad a programból, mivel a helyiek tiltakoztak az átalakítás ellen, és a jelenlegi vasútállomás megőrzése mellett foglaltak állást.



Vitézy Dávid azt is jelezte, hogy a déli parton párhuzamosan hasonló állomásfejlesztési program indul, amelynek részleteit később ismerteti.