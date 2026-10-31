Média

Magyar Péter 63 milliárdot vonna el a közmédiától

Magyar Péter bejelentése szerint a 2027-es költségvetésben 63 milliárd forinttal kevesebb jutna a közmédiára, az általa propagandának nevezett tevékenységekre pedig egyáltalán nem különítenének el forrást.

2026.10.31 16:06ma.hu
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Jelentősen csökkentené a közmédia finanszírozását Magyar Péter. A politikus közösségi oldalán közölte, hogy a 2027-es költségvetésben az ideinél 63 milliárd forinttal kevesebbet fordítanának erre a célra.

Magyar azt is bejelentette, hogy a propagandára szánt költségvetési keretet nullára csökkentenék. A politikus nem részletezte, pontosan mely kiadásokat sorolná ebbe a kategóriába.

A felszabaduló forrásokat más területekre csoportosítanák át. Magyar Péter közlése szerint elsősorban az egészségügyre, az oktatásra, az építkezésekre, a biztonságra, valamint adócsökkentésre és béremelésre fordítanának több pénzt.

A bejelentésből egyelőre nem derül ki, hogy a közmédia finanszírozásának csökkentése milyen intézményi vagy működési változtatásokkal járna, illetve hogyan osztanák el a megtakarított összeget az egyes területek között.

A bejelentés a már benyújtott 2027-es költségvetési törvényjavaslathoz kapcsolódik. A kormány péntek késő este terjesztette az Országgyűlés elé a tervezetet, amely 47 587 milliárd forintos központi kiadással és 4,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol. 

A Fidesz részéről Bóka János frakcióvezető a tervezet visszavonását követelte, arra hivatkozva, hogy az szerinte kedvezőtlenül hatna a gazdaságra.

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