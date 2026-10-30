Közlekedés

Két jegyét is érvényesítették, felháborodott a budapesti turista

Egy külföldi turista szerint a 100E repülőtéri busz jegyellenőre mindkét előre megvásárolt jegyét érvényesítette, majd elutasítóan és agresszíven viselkedett vele, amikor a tévedés rendezését kérte. Az utas hivatalos panaszt tett a BKK-nál. 2026.10.30 18:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kellemetlen budapesti élményéről számolt be egy külföldi turista a Foreigners in Budapest | Hungary nevű Facebook-csoportban. Kevin Laine állítása szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a belvárosba közlekedő 100E autóbuszon olyan incidens érte, amely miatt végül hivatalos panaszt nyújtott be a Budapesti Közlekedési Központhoz.



A férfi elmondása szerint egyedül utazott, és előre két jegyet vásárolt: egyet a repülőtérről a belvárosba vezető útra, egy másikat pedig a későbbi visszautazásra. A jegyellenőr azonban állítása szerint mindkét jegyet érvényesítette, holott csak az egyiket kellett volna.



Amikor a turista jelezte a problémát, és kérte, hogy a tévedés miatt kapjon egy új jegyet, az ellenőr állítólag nem volt hajlandó segíteni. A férfi szerint a munkatárs többször is sürgetően szólt hozzá, majd agresszív hangnemet ütött meg. A bejegyzésben azt is kifogásolta, hogy az ellenőr kollégái sem megfelelően viselkedtek vele.



Az utas hangsúlyozta, hogy nem akart közel hét eurót elveszíteni egy olyan jegy miatt, amelyet már kifizetett, de az ellenőr állítólagos hibájából nem tudott volna felhasználni a visszaútra.



A történteket különösen sérelmesnek tartotta, mert turistaként azt várta, hogy a budapesti közösségi közlekedésben tisztelettel bánjanak vele, és segítsenek rendezni egy egyszerű jegykezelési problémát.



Kevin Laine közölte, hogy hivatalos panaszt tett a BKK-nál, és bízik abban, hogy a társaság kivizsgálja az esetet.



A történtekről egyelőre kizárólag az utas beszámolója ismert, a jegyellenőrök álláspontja és a BKK vizsgálatának eredménye nem áll rendelkezésre. Így azt sem lehet megállapítani, hogy pontosan milyen jegykezelési hiba történt, illetve indokolt-e a turista által kifogásolt jegy pótlása.



Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a közlekedés során a jegyellenőrzés és az utasokkal való kommunikáció különösen fontos szerepet játszik a Budapestre érkezők első benyomásainak kialakításában.



