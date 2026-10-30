Rendszerváltás

Öt év börtönre ítélték a volt fideszes képviselőt

Első fokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék Boldog Istvánt, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselőjét, akit uniós pályázatokhoz kapcsolódó korrupciós bűncselekményekben találtak bűnösnek. 2026.10.30 14:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Öt év letöltendő szabadságvesztésre ítélte pénteken a Fővárosi Törvényszék Boldog Istvánt, a Fidesz korábbi Jász-Nagykun-Szolnok megyei országgyűlési képviselőjét. A bíróság emellett öt évre eltiltotta a közügyektől, pénzbüntetést szabott ki rá, és 6,6 millió forintos vagyonelkobzást rendelt el. A volt politikus legkorábban büntetése kétharmadának letöltése után szabadulhat.



A bíróság Boldogot bűnsegédként elkövetett kétrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásában, kétrendbeli vesztegetés elfogadásában, valamint kétrendbeli, közbeszerzési eljárásban elkövetett versenykorlátozó megállapodásban mondta ki bűnösnek.



A több éve húzódó korrupciós ügy középpontjában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) uniós támogatásai álltak. A vád szerint Boldog és társai 2017 és 2019 között jogellenesen befolyásolták a pályázatok eredményeit, és előre kiválasztott vállalkozóknak biztosítottak megbízásokat.



Az ügyészség szerint a kivitelezőktől a támogatásokért cserébe pénzt kértek, és 2019 májusában 20 millió forintot kaptak. Egyes polgármesterektől az elnyert vagy remélt pályázati összegek 10–20 százalékát követelték, részben Boldog választási kampányának finanszírozására.



Az ügyben Boldog egykori bizalmasát, Fehér Petrát is öt év börtönbüntetésre ítélték, míg egy másik vádlott, K. Péter három év letöltendő szabadságvesztést kapott.



Boldog István az eljárás során mindvégig tagadta bűnösségét. Az utolsó szó jogán kijelentette, hogy mindig megvesztegethetetlen emberként ismerték, és szerinte alaptalanul került a vádlottak padjára.



A volt képviselő azt állította, hogy az ellene indult eljárás összefüggésben állhat azzal, hogy korábban maga is korrupciógyanú miatt tett feljelentést egy polgármester ellen. A bíróság azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján bűnösnek találta.



A 2019-ben kirobbant ügyben 2021-ben tartották az előkészítő ülést, így több mint öt év telt el az elsőfokú ítélet megszületéséig.



Boldog már az ítélethirdetés előtt közölte, hogy elmarasztalása esetén fellebbezni fog, és a végsőkig küzd az igazáért. A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős.