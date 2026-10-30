Természetvédelem
Markolóval pusztították el a Balaton védett nádasát
Mintegy ezer négyzetméternyi, kiemelt természetvédelmi értékű nádast semmisítettek meg Balatonberényben egy lakópark előtt, feltehetően azért, hogy közvetlen strandkapcsolatot alakítsanak ki. A rendőrség nyomozást indított.2026.10.30 12:31ma.hu
Súlyos természetkárosítás történt Balatonberényben, ahol egy szárazföldi markológéppel gyökerestől távolítottak el egy országos védelem alatt álló, Natura 2000-es besorolású nádast. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője, Erdős Sarolta megerősítette, hogy a megsemmisített növényzet a legmagasabb, első osztályú ökológiai minősítésű nádasállományhoz tartozott.
A munkálatokra lakossági bejelentés nyomán derült fény. A vízirendészet értesítését követően kedden a helyszínen érték tetten a munkagép kezelőjét, aki a tájékoztatás szerint semmilyen engedéllyel nem rendelkezett a beavatkozáshoz. A munkálatok megrendelőjének személye egyelőre ismeretlen.
A markoló körülbelül ezer négyzetméteren pusztította el a nádast, vele együtt pedig súlyosan károsította az ottani élővilágot. A természetvédelmi őröknek egy mocsári teknőst is sikerült kimenteniük, amely feltehetően a munkálatok során sérült meg. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.
A megsemmisített nádas a védett nádi állaspók élőhelye is volt. A faj fiatal egyedei a nádszálak belsejében telelnek át, ezért a növényzet gyökeres eltávolítása különösen súlyos következményekkel járhat számukra. Egyetlen példány természetvédelmi értéke ötezer forint.
Erdős Sarolta szerint a beavatkozás mögött feltehetően az a szándék állhatott, hogy a közeli lakóparkból közvetlenül elérhetővé tegyék a Balatont, annak ellenére, hogy a közelben már működik strand. Ezt azonban egyelőre nem erősítették meg, a megrendelő kilétét és a munkálatok pontos célját a hatóságok vizsgálják.
A tájegységvezető hangsúlyozta, hogy lakossági bejelentés nélkül a pusztítás akár tovább is folytatódhatott volna, mivel az érintett partszakasz az útról nem látható.
A szakember szerint a Balaton alacsony vízállása egyre több természetvédelmi problémát okoz. Egyesek szárazföldi járművekkel hajtanak be a tómederbe, mások motoros fűkaszával irtják a nádast, ami súlyosan károsíthatja a vízparti élőhelyeket.
A nemzeti park munkatársai ezért fokozott ellenőrzéseket végeznek. Az állami tulajdonú tómederbe szárazföldi gépjárművel behajtani tilos, a mederben végzett tevékenységekhez pedig főszabály szerint engedély szükséges.
Az ügyben rendőrségi nyomozás indult. A hatóságoknak azt is tisztázniuk kell, ki rendelte meg a védett nádas megsemmisítését, és mekkora természetvédelmi kár keletkezett.
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