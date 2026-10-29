Tűzvész

Lángok csaptak fel egy budapesti szórakozóhelyen

Mintegy 200 négyzetméteren pusztított a tűz csütörtök este Budapest VII. kerületében, a Kazinczy utcában. A szórakozóhelyet mindenkinek sikerült épségben elhagynia. 2026.10.29 22:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tűz ütött ki csütörtök este egy erzsébetvárosi szórakozóhelyen, a főváros egyik legforgalmasabb szórakozónegyedében. A lángok mintegy 200 négyzetméteren pusztítottak – közölte Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.



A helyszínre érkező tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szórakozóhely berendezési tárgyai és falburkolata égett, a tűz pedig néhány négyzetméteren az épület pincéjét is érintette.



A tűz szerencsére nem terjedt át a szórakozóhely fölött található lakásokra, azoknak csupán a nyílászáróit érintette.



A szóvivő tájékoztatása szerint az épület érintett helyiségét mindenki sértetlenül elhagyta. Egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a szórakozóhelyen, amikor a tűz keletkezett.