Tűzvész
Lángok csaptak fel egy budapesti szórakozóhelyen
Mintegy 200 négyzetméteren pusztított a tűz csütörtök este Budapest VII. kerületében, a Kazinczy utcában. A szórakozóhelyet mindenkinek sikerült épségben elhagynia.2026.10.29 22:42ma.hu
Tűz ütött ki csütörtök este egy erzsébetvárosi szórakozóhelyen, a főváros egyik legforgalmasabb szórakozónegyedében. A lángok mintegy 200 négyzetméteren pusztítottak – közölte Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.
A helyszínre érkező tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szórakozóhely berendezési tárgyai és falburkolata égett, a tűz pedig néhány négyzetméteren az épület pincéjét is érintette.
A tűz szerencsére nem terjedt át a szórakozóhely fölött található lakásokra, azoknak csupán a nyílászáróit érintette.
A szóvivő tájékoztatása szerint az épület érintett helyiségét mindenki sértetlenül elhagyta. Egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a szórakozóhelyen, amikor a tűz keletkezett.
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