Tűzvész

Lángok csaptak fel egy budapesti szórakozóhelyen

Mintegy 200 négyzetméteren pusztított a tűz csütörtök este Budapest VII. kerületében, a Kazinczy utcában. A szórakozóhelyet mindenkinek sikerült épségben elhagynia.

2026.10.29 22:42ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Tűz ütött ki csütörtök este egy erzsébetvárosi szórakozóhelyen, a főváros egyik legforgalmasabb szórakozónegyedében. A lángok mintegy 200 négyzetméteren pusztítottak – közölte Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

A helyszínre érkező tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szórakozóhely berendezési tárgyai és falburkolata égett, a tűz pedig néhány négyzetméteren az épület pincéjét is érintette.

A tűz szerencsére nem terjedt át a szórakozóhely fölött található lakásokra, azoknak csupán a nyílászáróit érintette.

A szóvivő tájékoztatása szerint az épület érintett helyiségét mindenki sértetlenül elhagyta. Egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a szórakozóhelyen, amikor a tűz keletkezett.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.