Diplomácia

Mégis fogadta Rubio Orbán Anitát - két megállapodást is aláírtak

A korábban elhalasztott washingtoni találkozó végül két magyar-amerikai együttműködési megállapodás aláírásával zárult, miután a külügyminiszterek egyeztetésének elmaradása politikai találgatásokat váltott ki Magyarországon. 2026.10.29 16:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két fontos együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön Washingtonban Orbán Anita magyar külügyminiszter és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. A megállapodások a regionális energiainfrastruktúra fejlesztésére, valamint a radikális szervezetekhez kapcsolódó bűncselekmények elleni fellépésre terjednek ki.



A találkozónak különös előzménye volt. A két külügyminiszter eredetileg kedden tárgyalt volna egymással, az egyeztetést azonban az amerikai fél kérésére elhalasztották, mivel Rubio Donald Trump elnököt kísérte el texasi programjára.



Bár a magyar Külügyminisztérium már akkor jelezte, hogy a találkozót a hét második felében megtartják, a halasztás politikai találgatásokra adott alkalmat. A kormányváltás után ellenzékbe került Fideszhez kötődő politikai kommunikációban is megjelent az az értelmezés, hogy Orbán Anitát nem tekintik jelentős tárgyalópartnernek Washingtonban, és az amerikai vezetés valójában nem kíván vele találkozni.



A csütörtöki események azonban nem ezt az értelmezést támasztották alá. Rubio nemcsak fogadta magyar kollégáját, hanem két együttműködési dokumentumot is aláírt vele, majd zárt ajtók mögött külön tárgyalást folytattak. Az egyeztetésen magas rangú amerikai külügyi tisztviselők is részt vettek.



Az egyik dokumentum a Trump Peace Pipelines Framework elnevezésű kezdeményezéshez kapcsolódik, amely a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztését, valamint az energiabiztonsági együttműködés erősítését célozza.



A másik megállapodás a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözési együttműködést és információcserét mélyíti el a két ország között.



A washingtoni találkozó azért is figyelemre méltó, mert Marco Rubio februárban még Orbán Viktor akkori miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, és nyilvánosan biztosította őt az amerikai kormány támogatásáról. A magyarországi kormányváltást követően most az új kabinet külügyminiszterével folytatott hivatalos egyeztetést.



A találkozó elhalasztásából levont politikai következtetések így legalábbis elhamarkodottnak bizonyultak. A csütörtöki megállapodások ténye egyértelművé tette, hogy az amerikai fél kész a hivatalos együttműködés folytatására az új magyar kormánnyal is.