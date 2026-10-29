Ellátás

Elmaradt a várt béremelés, megszólalt az egészségügyi miniszter

Csalódottságot váltott ki az egészségügyi dolgozók körében a bejelentett 15 százalékos átlagos béremelés, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban tisztázta: a korábban említett 20-25 százalékot szakmailag indokoltnak tartotta, de a kormány nem tett ilyen vállalást. 2026.10.29 08:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komoly elégedetlenséget váltott ki az egészségügyi szakdolgozók körében a jövő évre bejelentett bérrendezés. A 444.hu beszámolója szerint többen a pályaelhagyást vagy a külföldre költözést fontolgatják, miután kiderült, hogy a korábban kilátásba helyezett 20–25 százalék helyett átlagosan 15 százalékos fizetésemelés várható.



A lapnak nyilatkozó egyik vidéki kórházi részlegvezető például nettó 340 ezer forintot keres, és elmondása szerint annyira megviselte a bejelentés, hogy egész nap sírt. Úgy érzi, a munkájával járó felelősség és a fizetése között egyre nagyobb a szakadék.



Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán reagált a kritikákra. Hangsúlyozta, hogy korábban nem ígért azonnali 20–25 százalékos béremelést, hanem szakmai véleményét fogalmazta meg arról, mekkora emelés lenne indokolt az ágazatban.



A miniszter szerint a kormány által megörökölt, korábban eltitkolt költségvetési hiány jelentősen korlátozza a bérrendezés lehetőségeit. Ezt a kormányzati álláspontot ugyanakkor elkülönítette attól a szakmai meggyőződésétől, hogy az egészségügyi dolgozók magasabb fizetést érdemelnek.



A tervek szerint 2027-től évente 192 milliárd forint többletforrást fordítanak mintegy 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó béremelésére. Az átlagosan 15 százalékos emelés a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt egyes munkavállalóknál akár 17 százalékos nettó keresetnövekedést is eredményezhet a miniszter közlése szerint.



A bérrendezés nemcsak az ápolókat, asszisztenseket és mentődolgozókat érinti, hanem az egészségügyi intézmények működését biztosító munkatársakat is. A korábbi béremelésekből kimaradt területek, köztük az otthoni szakápolás, a hospice-ellátás, a betegszállítás és a dialízisellátás dolgozói szintén bekerülnek az új rendszerbe.



A tervezett bértábla hat besorolási csoportot és tizenöt, gyakorlati időhöz kötött fokozatot tartalmaz. A cél, hogy a szakmai tapasztalat, a képzettség és a megszerzett tudás kiszámítható előmenetelt biztosítson, miközben az alacsonyabb keresetek felzárkóztatására is nagyobb hangsúlyt helyeznek.



Hegedűs elismerte, hogy a 15 százalékos átlagos emelés nem oldja meg az egészségügy valamennyi bérfeszültségét, és megérti azok csalódottságát, akik évek vagy évtizedek óta jelentős munkaterhelés mellett dolgoznak.



A végleges bértábla egyeztetése az utolsó szakaszába érkezett, a pontos összegekről és besorolásokról a miniszter rövidesen hivatalos tájékoztatást ígért. Addig azonban továbbra sem tudni, hogy az érintett 123 ezer dolgozó közül pontosan ki mekkora fizetésemelésre számíthat.



