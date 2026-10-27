Elszámoltatás

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen

Radnai Márk, a Tisza Párt politikusa Facebook-bejegyzésben számolt be a fejleményről, amelyet a Fővárosi Törvényszék hivatalos közleménye is megerősített.



A bíróság tájékoztatása szerint egyik férfi sem tartózkodik bejelentett magyarországi lakóhelyén. A hatóságok feltételezik, hogy Európán kívül lehetnek, pontos tartózkodási helyük azonban ismeretlen.



Matolcsy Ádámot felbujtóként elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt kívánják gyanúsítottként kihallgatni.



Az elfogatóparancsok célja a két férfi felkutatása, valamint a magyar büntetőeljárás lefolytatása érdekében történő átadásuk vagy kiadatásuk. A körözés nem jelenti bűnösségük megállapítását.