Állatvédelem

Pomázi menhelybotrány: megszólaltak az állatmentők

A Lelenc Kutyamentő Egyesület szerint a pomázi menhelyen feltárt állapotok felháborítóak, de a felelősök keresése önmagában nem segít a bajba jutott állatokon. A szervezet már egy kutyát kimentett, és arra figyelmeztet, hogy a magyar állatvédelem egészében súlyos válsággal küzd. 2026.10.24 12:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb állatvédő szervezet szólalt meg a pomázi menhely körül kialakult botrányban. A Lelenc Kutyamentő Egyesület Facebook-bejegyzésében az RTL Híradó megrázó riportjára reagált, amelyben a menhelyen uralkodó állapotokat mutatták be.



A szervezet szerint teljesen érthető a közvélemény felháborodása, ahogyan az az aggodalom is, hogy néhány hét elteltével minden visszatérhet a korábbi állapotába.



Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a pomázi eset nem elszigetelt jelenség. Magyarországon számos menhely működik rendkívül nehéz körülmények között, miközben az állatmentők fizikailag és mentálisan is kimerültek.



A Lelenc szerint vannak olyan helyek, ahol négy-hat kutyát zsúfolnak össze szűk, sötét helyiségekben, nincs megfelelő kifutó, és még a legalapvetőbb élelem beszerzése is napi problémát jelent.



A szervezet hangsúlyozta, hogy mindez nem menti fel azokat, akik nem biztosítanak megfelelő körülményeket az állatoknak. Arra azonban rámutattak, hogy segítség és önkontroll nélkül a túlterhelt állatmentőknél könnyen súlyos problémák alakulhatnak ki.



„A düh magában nem tisztít kennelt, nem vesz tápot, és nem gyógyít beteg állatot” – fogalmaztak.



A Lelenc már konkrét segítséget is nyújtott: a pomázi menhelyről elsőként egy hiperaktív, nagytestű fekete kutyát hoztak el.



Az egyesület szerint azonban a helyzet rendezése jóval összetettebb feladat. A hazai menhelyek jelentős része megtelt, az állatorvosi és fenntartási költségek folyamatosan emelkednek, miközben sok szervezetnek alig maradt pénze a működésre.



A bejegyzésben egy korábbi, 2016-os sárospataki esetre is emlékeztettek. Állításuk szerint az akkor feltárt súlyos körülmények ellenére sem történt érdemi változás, ami szerintük azt mutatja, hogy a nyilvános felháborodás önmagában nem elegendő.



A Lelenc úgy véli, a felelősség megállapítása mellett olyan állatvédelmi rendszerre lenne szükség, amely támogatja az átláthatóan működő menhelyeket, és időben beavatkozik ott, ahol az állatok ellátása veszélybe kerül.



„Ne csak kommentelj, tegyél is ellene!” – zárták felhívásukat, arra kérve az állatbarátokat, hogy lehetőségeik szerint aktívan is segítsék a mentőszervezetek munkáját.