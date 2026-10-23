Október 23.

"Soha többé nem hagyjuk, hogy elvegyék a szabadságunkat"

Bujdosó Andrea Anna rövid, határozott üzenetben állt ki az ország szabadsága és a nemzeti összetartozás mellett.

2026.10.23 22:39ma.hu
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Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést Bujdosó Andrea Anna, amelyben Magyarország szabadságának megőrzését és a társadalmi megosztottság elutasítását hangsúlyozta.

„Soha, de soha többé nem hagyjuk, hogy hazánkat bárki megossza, kisajátítsa és elvegye tőlünk a szabadságot” – fogalmazott.

A bejegyzés nem nevez meg konkrét politikai szereplőt, és nem részletezi, milyen esemény késztette a szerzőt az üzenet megfogalmazására.

A kijelentés központi gondolata, hogy az ország nem sajátítható ki, szabadságának megőrzése pedig közös ügy.

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