Október 23.

"Soha többé nem hagyjuk, hogy elvegyék a szabadságunkat"

Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést Bujdosó Andrea Anna, amelyben Magyarország szabadságának megőrzését és a társadalmi megosztottság elutasítását hangsúlyozta.



„Soha, de soha többé nem hagyjuk, hogy hazánkat bárki megossza, kisajátítsa és elvegye tőlünk a szabadságot” – fogalmazott.



A bejegyzés nem nevez meg konkrét politikai szereplőt, és nem részletezi, milyen esemény késztette a szerzőt az üzenet megfogalmazására.



A kijelentés központi gondolata, hogy az ország nem sajátítható ki, szabadságának megőrzése pedig közös ügy.