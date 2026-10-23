Ünnep

Október 23. - Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadással, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, péntek reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren. 2026.10.23 09:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar, a nemzeti lovas díszegység, valamint a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred és a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály.



Az ünnepségen a kormány, állami és katonai szervezetek, a diplomáciai testületek képviselői valamint meghívott vendégek is részt vettek. A téren többen végignézték a zászlófelvonást.



Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.



Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.



