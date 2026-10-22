Állatvédelem

Állatorvosokat fenyegethetnek a sérült rókák mentése miatt

A Rókales állatmentő kezdeményezés vezetője szerint már a második állatorvost fenyegették meg azzal, hogy veszélybe kerülhet a magánpraxisa, ha sérült rókák ellátását vállalja.

2026.10.22 16:16ma.hu
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Súlyos állításokat fogalmazott meg közösségi oldalán a sérült és segítségre szoruló rókák mentésével foglalkozó Rókales. A kezdeményezés mögött álló Norbi arról számolt be, hogy újabb állatorvost érhetett fenyegetés az állatmentő tevékenység támogatása miatt.

Beszámolója szerint már a második állatorvos kapott olyan telefonhívást, amelyben arra figyelmeztették, hogy magánpraxisát kockáztatja, ha a Rókales által mentett rókák kezelését vállalja.

Az állatmentő közölte, hogy szeretné kideríteni, kik állnak a telefonhívások mögött, és amennyiben sikerül azonosítania őket, nyilvánosságra hozza az információkat.

Norbi úgy véli, hogy a történtek célja az állatmentő tevékenységének ellehetetlenítése lehet.

„Ez sem fog meggátolni, akadályozni, hogy lehajoljak ezekért a sérült, ápolásra szoruló csodás ragadozókért” – írta bejegyzésében.

A Rókales követőit arra kérte, hogy osszák meg a történteket, ezzel is felhívva a figyelmet a helyzetre.

Egyelőre nem ismert, kik kezdeményezték az állítólagos fenyegető telefonhívásokat, és milyen indokkal próbálhatták eltántorítani az állatorvosokat a rókák ellátásától. A bejegyzésben szereplő állításokat független forrás egyelőre nem erősítette meg.

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