Állatvédelem
Állatorvosokat fenyegethetnek a sérült rókák mentése miatt
A Rókales állatmentő kezdeményezés vezetője szerint már a második állatorvost fenyegették meg azzal, hogy veszélybe kerülhet a magánpraxisa, ha sérült rókák ellátását vállalja.2026.10.22 16:16ma.hu
Súlyos állításokat fogalmazott meg közösségi oldalán a sérült és segítségre szoruló rókák mentésével foglalkozó Rókales. A kezdeményezés mögött álló Norbi arról számolt be, hogy újabb állatorvost érhetett fenyegetés az állatmentő tevékenység támogatása miatt.
Beszámolója szerint már a második állatorvos kapott olyan telefonhívást, amelyben arra figyelmeztették, hogy magánpraxisát kockáztatja, ha a Rókales által mentett rókák kezelését vállalja.
Az állatmentő közölte, hogy szeretné kideríteni, kik állnak a telefonhívások mögött, és amennyiben sikerül azonosítania őket, nyilvánosságra hozza az információkat.
Norbi úgy véli, hogy a történtek célja az állatmentő tevékenységének ellehetetlenítése lehet.
„Ez sem fog meggátolni, akadályozni, hogy lehajoljak ezekért a sérült, ápolásra szoruló csodás ragadozókért” – írta bejegyzésében.
A Rókales követőit arra kérte, hogy osszák meg a történteket, ezzel is felhívva a figyelmet a helyzetre.
Egyelőre nem ismert, kik kezdeményezték az állítólagos fenyegető telefonhívásokat, és milyen indokkal próbálhatták eltántorítani az állatorvosokat a rókák ellátásától. A bejegyzésben szereplő állításokat független forrás egyelőre nem erősítette meg.
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