Állatvédelem

Országos ivartalanítási program készül - civilekkel egyeztetett Gajdos László

Az országos ivartalanítási programról, a kóbor macskák helyzetéről és a menhelyek működéséről is egyeztetett Gajdos László, aki szerint az állatvédelmi döntések előkészítésébe a civil szervezeteket is be kell vonni. 2026.10.22 06:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb öt állatvédelmi szereplő képviselőivel folytatott egyeztetést Gajdos László, a TISZA politikusa, aki közösségi oldalán számolt be a találkozóról.



A megbeszélésen többek között az előkészítés alatt álló országos ivartalanítási program, a kóbor macskák befogására, ivartalanítására és visszaengedésére épülő TNR-módszer, a menhelyek működési feltételei, valamint a tervezett Zöld Őrség is napirendre került.



Gajdos hangsúlyozta, hogy harminc éven át dolgozott állatokkal, ezért személyes tapasztalatból ismeri az állatvédelem nehézségeit és az ezen a területen dolgozók munkáját.



Álláspontja szerint az állatvédelmi intézkedések kidolgozásakor nélkülözhetetlen a terepen dolgozó civil szervezetek gyakorlati tudása.



„A terepen szerzett tapasztalatokat nem szabad az ajtón kívül hagyni, amikor döntéseket hozunk” – fogalmazott.



A politikus szerint a különböző állatvédelmi problémákra nem elegendő elméleti válaszokat adni, hanem megvalósítható megoldásokat kell kidolgozni. Ehhez a civil szervezetek szakmai tapasztalatára és kritikus visszajelzéseire is szükség van.



Gajdos azt is hangsúlyozta, hogy az együttműködés nem feltételezi a teljes egyetértést. A szakmai vitákat természetesnek tartja, amennyiben azok a problémák tényleges megoldását szolgálják.



„Nem gondolom, hogy mindenben egyet kell értenünk. Azt viszont igen, hogy beszélnünk kell egymással” – írta.



Az egyeztetésről szóló beszámoló nem tartalmaz konkrét határidőket vagy elfogadott intézkedéseket, így az országos ivartalanítási program és a Zöld Őrség részletes működési terve egyelőre nem ismert.



Gajdos László közlése szerint a továbbiakban is partnerként kíván együttműködni az állatvédelemben dolgozó civil szervezetekkel.