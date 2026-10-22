Állatvédelem
Országos ivartalanítási program készül - civilekkel egyeztetett Gajdos László
Az országos ivartalanítási programról, a kóbor macskák helyzetéről és a menhelyek működéséről is egyeztetett Gajdos László, aki szerint az állatvédelmi döntések előkészítésébe a civil szervezeteket is be kell vonni.2026.10.22 06:10ma.hu
Újabb öt állatvédelmi szereplő képviselőivel folytatott egyeztetést Gajdos László, a TISZA politikusa, aki közösségi oldalán számolt be a találkozóról.
A megbeszélésen többek között az előkészítés alatt álló országos ivartalanítási program, a kóbor macskák befogására, ivartalanítására és visszaengedésére épülő TNR-módszer, a menhelyek működési feltételei, valamint a tervezett Zöld Őrség is napirendre került.
Gajdos hangsúlyozta, hogy harminc éven át dolgozott állatokkal, ezért személyes tapasztalatból ismeri az állatvédelem nehézségeit és az ezen a területen dolgozók munkáját.
Álláspontja szerint az állatvédelmi intézkedések kidolgozásakor nélkülözhetetlen a terepen dolgozó civil szervezetek gyakorlati tudása.
„A terepen szerzett tapasztalatokat nem szabad az ajtón kívül hagyni, amikor döntéseket hozunk” – fogalmazott.
A politikus szerint a különböző állatvédelmi problémákra nem elegendő elméleti válaszokat adni, hanem megvalósítható megoldásokat kell kidolgozni. Ehhez a civil szervezetek szakmai tapasztalatára és kritikus visszajelzéseire is szükség van.
Gajdos azt is hangsúlyozta, hogy az együttműködés nem feltételezi a teljes egyetértést. A szakmai vitákat természetesnek tartja, amennyiben azok a problémák tényleges megoldását szolgálják.
„Nem gondolom, hogy mindenben egyet kell értenünk. Azt viszont igen, hogy beszélnünk kell egymással” – írta.
Az egyeztetésről szóló beszámoló nem tartalmaz konkrét határidőket vagy elfogadott intézkedéseket, így az országos ivartalanítási program és a Zöld Őrség részletes működési terve egyelőre nem ismert.
Gajdos László közlése szerint a továbbiakban is partnerként kíván együttműködni az állatvédelemben dolgozó civil szervezetekkel.
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