Elszámoltatás

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt

Szerda reggel őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt, akit jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. 2026.10.21 10:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Október 21-én, szerda reggel nyomozók vitték el Matolcsy Györgyöt a Központi Nyomozó Főügyészségre. Az egykori jegybankelnök mellett több más személyt is őrizetbe vettek, köztük egy ügyvédet és a Matolcsy Ádámhoz köthető míkonoszi villa tulajdonosaként bejegyzett cég egyik vezető tisztviselőjét.



Matolcsy jogi képviselője, Bátki Pál megerősítette a lapnak, hogy ügyfelét jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Az ügyvéd közlése szerint a gyanúsítotti kihallgatás a délelőtti órákban kezdődhet meg.



A Központi Nyomozó Főügyészség közleményben jelentette be, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyamatban lévő nyomozásban több helyszínen, összehangolt eljárási cselekményeket hajtanak végre.



Az MNB korábbi gazdálkodásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék már 2025 márciusában súlyos szabálytalanságokat és százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztést tárt fel. A jegybanki alapítványok befektetéseivel összefüggésben a sajtó korábban mintegy 200 milliárd forintos veszteségről számolt be.



A Magyar Nemzeti Bank új vezetése idén szeptemberben újabb feljelentést tett öt jegybanki ingatlan értékvesztése miatt, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanújával.



Varga Mihály jegybankelnök ezt követően arról is beszámolt, hogy további 30 ezer oldalnyi dokumentumot adtak át az MNB korábbi működését vizsgáló parlamenti bizottságnak.



A vizsgálat egyik fontos kérdése, hogyan kezelték a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány vagyonát, és milyen szerepet játszottak a jegybank korábbi vezetéséhez, illetve Matolcsy Ádám üzleti köréhez köthető szereplők a vitatott tranzakciókban.



Matolcsy György őrizetbe vétele jelentős fordulat a több éve húzódó MNB-ügyben. Az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ugyanakkor nem jelent bűnösséget: a büntetőjogi felelősség megállapítása a bíróság feladata.