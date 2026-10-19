Rendszerváltás

Wekerle plusz vásárlási és építési hitel, valamint lakástakarékprogram indul

Bejelentette a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési programot, az Otthon Start-programot felváltó Wekerle plusz vásárlási és építési hitelt, valamint Wekerle plusz lakástakarék elindítását Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben a 2027-es költségvetést ismertetve.



Kifejtette, az újonnan elinduló Wekerle Sándor lakásépítési programban már 2027-ben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre. Az azt követő három évben, felmenő rendszerben 550 millió euró uniós forráson alapulva több százmilliárd forintot fordítanak majd erre a programra, amelyhez banki és piaci finanszírozás legalább ekkora mértékben fog társulni.



Magyar Péter a kormány átfogó otthonteremtési programjának nevezte a Wekerle Sándor plusz programot.



A kormányfő közölte, a Wekerele plusz vásárlási és építési hitel a 18 és 41 év közötti fiatalok önálló életkezdését szolgálja, kiszámítható és igazságos feltételekkel.



Hozzátette, az új vásárlási és építési hitelnél új lakás vásárlásakor vagy építésekor fix 3 százalékos kamattal juthatnak a 18 és 41 év közöttiek ingatlanhoz; használt ingatlannál fix 5 százalékos kamattal biztosítják a forrást.



A Wekerle plusz lakástakarékról azt mondta, közvetlen segítséget jelent az indulótőke, az önerő megteremtéséhez. Ismertetése szerint az első öt év befizetéseire tízszázalékos, a hatodik évtől pedig húszszázalékos állami kiegészítést adnak a 3 százalékos meglévő banki kamat mellett.



A Wekerle plusz programnak lesz egy energetikai, felújítási támogatás és hitel része. Ezt a forrást kifejezetten és célzottan az ingatlanok energetikai korszerűsítésére adják. A programot az ország minden településén elérhetővé teszik, gyermek vagy házasság kötelező feltétele nélkül.



A felvehető hitelösszeget 6 millióról 15 millió forintra emelik fix 3 százalékos kamattal. Ehhez a kölcsönhöz 30-tól akár 50 százalékig terjedő, legfeljebb 7,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást ad a kormány - ismertette.

