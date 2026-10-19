Rendszerváltás

2030-ig fokozatosan vezeti be a kormány a nyugdíjas Szép-kártyát

Fokozatosan vezeti be a kormány a nyugdíjas Szép-kártyát 2030-ig - jelentette be hétfőn az Országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök.



Közölte: a 2,2 millió érintett jövőre kapja meg először ezt a juttatást, amit gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre költhetnek azok, akiknek 500 ezer forint alatti a nyugellátása.



A miniszterelnök elmondta: a nyugdíjas Szép-kártya bevezetésére 90 milliárd forintot tartalmaz majd a jövő évi költségvetés.