Rendszerváltás

2030-ig fokozatosan vezeti be a kormány a nyugdíjas Szép-kártyát

Gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre költhetik.

2026.10.19 17:37MTI
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Fokozatosan vezeti be a kormány a nyugdíjas Szép-kártyát 2030-ig - jelentette be hétfőn az Országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök.

Közölte: a 2,2 millió érintett jövőre kapja meg először ezt a juttatást, amit gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre költhetnek azok, akiknek 500 ezer forint alatti a nyugellátása.

A miniszterelnök elmondta: a nyugdíjas Szép-kártya bevezetésére 90 milliárd forintot tartalmaz majd a jövő évi költségvetés.

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