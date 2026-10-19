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Magyarország újjáépítésének költségvetés a jövő évi büdzsé

2027-től 9%-ra csökkenti a kormány a minimálbér jövedelemadóját és megduplázza a családi pótlékot. 680.000 Ft-os havi jövedelem alatt csökkenni fog az SZJA, emelkedik mások mellett az egészségügyi szakdolgozók, a rendvédelemben dolgozók és a noks-dolgozók bére. Jövőre 64 milliárd forint plusz jut az önkormányzatoknak, és 62 milliárd forinttal csökken a szolidaritási hozzájárulás. Emellett 1500 milliárd forintos kiadáscsökkenést valósítanak meg jövőre a költségvetésben. 2026.10.19 15:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország újjáépítésének, az igazságosságnak és a fejlődésnek a költségvetéseként mutatta be a 2027-es büdzsé tervezetét Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlésben. A kormányfő több mint kétórás felszólalásában az adórendszertől a családtámogatásokon és a nyugdíjakon át az egészségügyig, az oktatásig és a közlekedésig számos változást ismertetett.



A költségvetést még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, a tervezetet pedig október végén nyújtják be az Országgyűlésnek. A bejelentett intézkedések tehát egyelőre a kormány 2027-re vonatkozó tervei, amelyek végrehajtásához a szükséges jogszabályok elfogadása is kell.



Az egyik legfontosabb változás a személyi jövedelemadót érinti. Január elsejétől a minimálbér jövedelemadóját 9 százalékra csökkentenék, és havi 680 ezer forintos jövedelemig mérsékelnék az szja-terheket. Magyar Péter szerint az intézkedés közel 2,5 millió munkavállalót érintene, akiknél összesen 250 milliárd forint maradna.



Egy minimálbért kereső dolgozó számára az adócsökkentés önmagában havi 20 ezer, éves szinten 240 ezer forintos többletjövedelmet jelentene. A kormányfő hangsúlyozta, hogy senkinek nem emelkedne a munkája után fizetendő adója.



A családokat érintő legnagyobb bejelentés a családi pótlék megduplázása. A kormány 2027-től minden gyermek után kétszer akkora összeget folyósítana, mint jelenleg, amire további 300 milliárd forintot különítene el.



Ez egy egygyermekes családnak havi 12 200 forintos többletet jelentene, míg két gyermek esetén a jelenlegi havi 26 600 forint 53 200 forintra emelkedne. Három gyermek után havonta 48 ezer, négy gyermek után 64 ezer forinttal nőne a támogatás. A változás a miniszterelnök közlése szerint több mint egymillió családot és 1,6 millió gyermeket érintene.

Az édesanyák szja-mentessége ugyanakkor módosulna. A 30 év alatti anyák, a 40 év alatti kétgyermekes anyák, valamint a három- vagy többgyermekes édesanyák adómentessége havi bruttó egymillió forintos jövedelemig maradna fenn, az ezt meghaladó keresetrész után már adót kellene fizetni. A 25 év alatti fiatalok átlagkeresetig érvényes szja-kedvezményét megtartanák, ahogyan a gyermekek utáni családi adókedvezményt is.



A nyugdíjasok számára szintén jelentős változásokat ígért a miniszterelnök. A jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, emellett sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat. A kormány szerint ez 455 ezer nyugdíjasnak jelentene segítséget.



Megmaradna a 13. havi nyugdíj, és kifizetnék a 14. havi nyugdíj első heti részét is. Emellett 2027-ben megkezdenék a nyugdíjas SZÉP-kártya fokozatos bevezetését. A juttatásra azok lennének jogosultak, akiknek nyugellátása nem éri el az 500 ezer forintot, a kártyát pedig élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehetne felhasználni. Erre 90 milliárd forintot terveznek.



Tíz százalékkal emelkednének a rokkantsági és rehabilitációs ellátások, megduplázódna az időskorúak járadéka, az árvaellátás minimumát 20 százalékkal, az otthonápolási díjakat pedig 50 százalékkal növelnék.



Az egészségügy a tervezet szerint 510 milliárd forinttal több forráshoz jutna. Ebből 192 milliárd forintot fordítanának béremelésekre, 95 milliárdot a kórházi gyógyszerellátásra, 51 milliárdot a kórházak működésére, további 38 milliárdot pedig a gyógyszertári támogatások növelésére.



Új mentőautók beszerzésére és mentőállomások felújítására 21 milliárd forint többlet jutna, míg CT- és MR-berendezésekre, valamint a várólisták csökkentésére külön-külön 20 milliárd forintot szánnak.



Számos ágazatban béremelésre készül a kormány. A szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók átlagosan 17,8 százalékos emelésre számíthatnának, ami mintegy 101 ezer embert érintene.



A nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók nettó bére átlagosan 21,5 százalékkal emelkedne. Egy pedagógiai asszisztens az adócsökkentéssel együtt havonta körülbelül 51 ezer forinttal kereshetne többet. A könyvtári és közművelődési dolgozóknál átlagosan 10,7 százalékos nettó béremelést jelentettek be.



Folytatódna a pedagógusok és az igazságügyi dolgozók bérrendezése is, az állami egyetemek oktatóinak fizetésemelésére pedig 10 milliárd forintot különítenének el. Magyar Péter összesítése szerint legalább 603 ezer állami alkalmazott jövedelme emelkedne, összesen 677 milliárd forintból.

Az önkormányzatok jövőre 64 milliárd forinttal több támogatást kapnának, miközben 15 százalékkal, azaz 62 milliárd forinttal csökkenne a szolidaritási hozzájárulás. Budapest a BKK-n keresztül további 50 milliárd forintot kapna a közösségi közlekedés finanszírozására, a vidéki városok helyi közlekedésének támogatására pedig 10 milliárd forintot biztosítanának.



A lakhatási problémák enyhítésére Wekerle Sándor néven új otthonteremtési program indulna. Ennek keretében a 18 és 41 év közötti fiatalok új lakás vásárlásához vagy építéséhez fix 3 százalékos, használt ingatlan vásárlásához pedig fix 5 százalékos kamatozású hitelt vehetnének igénybe. A konstrukció ötéves bentlakási kötelezettséggel járna.



A program lakástakarék-megoldást is tartalmazna, amelyben az állam az első öt év megtakarításaihoz 10, a hatodik évtől 20 százalékos támogatást adna. Az energetikai korszerűsítésekhez igényelhető kedvezményes hitel felső határát 15 millió forintra emelnék, amelyhez akár 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás társulhatna. Ennek feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás lenne.



A kormány a lakásépítési programban már 2027-ben 30 milliárd forint uniós forrást fordítana megfizethető bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre. A babaváró hitel, a csok, a falusi csok és a rezsicsökkentés szabályain a költségvetés nem változtatna.



A közlekedési fejlesztésekre 331 milliárd forint uniós forrás jutna, amiből többek között 35 új IC-motorvonatot szereznének be, 42 új HÉV-szerelvényt állítanának forgalomba, és megkezdenék tíz kiemelt vasútállomás megújítását. A tízéves Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv összesen 3550 milliárd forintos beruházást irányoz elő.



A közutak fejlesztésére és felújítására több mint 400 milliárd forintot terveznek 2027-ben, ezen belül 100 milliárd forintos kátyúmentesítési és útfelújítási program indulna. Folytatódna a mohácsi Duna-híd építése, az M1-es autópálya bővítése és az M49-es fejlesztése is.



A környezetvédelemben és a vízgazdálkodásban szintén jelentős forrásbővítést jelentettek be. A vízügyi és környezetvédelmi fejlesztések uniós kerete 49 milliárdról 221 milliárd forintra emelkedne. A kormány átfogó vízmegtartási programot indítana, amelynek részeként tízezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességét javítanák.



Az energetikai fejlesztésekre összesen 868 milliárd forintot mozgósítanának. A tervek között szerepel a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, a szélenergia és a geotermikus energia hasznosításának bővítése, valamint 2030-ig 3 gigawattnyi energiatároló teljesítmény létrehozása.



A vállalkozások és az innováció támogatására 230 milliárd forint jutna, ami 116 milliárddal haladná meg az idei összeget. A Ganz Ábrahám Vállalati Hitelprogram a hazai cégek beruházásait, technológiai fejlődését és exportképességét támogatná.

A költségvetési vállalások finanszírozásához ugyanakkor adóemelésekre és jelentős kiadáscsökkentésre is szükség lesz. A kormány növelné az évi 180 milliárd forint feletti árbevételű nagyvállalatok társaságiadó-terheit, az innovációs járulékot 0,2-ről 0,5 százalékra emelné, és bevezetné a milliárdosok vagyonadóját, amelytől évi 200 milliárd forintos bevételt vár.



Emelkedne egyes nagyobb kereskedelmi vállalkozások adóterhe, a bányajáradék, valamint a környezetterheléssel összefüggő adók mértéke is. A jelenleg nulla százalékos reklámadót 3,75 százalékra emelnék. A cégautóadó szabályai is változnának, különösen a több járművet használó vállalkozások és a nagy teljesítményű autók esetében.



A kormány emellett kivezetné az árrésstopot, amelyet Magyar Péter a korábbi gazdaságpolitika elhibázott intézkedésének nevezett.



A kulturális területen bejelentette, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ismét állami fenntartásba kerülne. A sport támogatását 453 milliárd forintos szinten tartanák, ugyanakkor megszüntetnék a sportcélú tao-finanszírozást, és helyette közvetlen költségvetési támogatási rendszert alakítanának ki.



Magyar Péter szerint a 2027-es költségvetés egyik legnagyobb kihívása, hogy az adócsökkentések, a béremelések és a fejlesztések mellett az államháztartási hiányt is mérsékelni kell. A kabinet a 2026-ra általa becsült 8,3 százalékos hiányt 4,9 százalékra csökkentené, miközben a korábban elért 700 milliárd forintos megtakarítás mellé további 1500 milliárd forintos kiadáscsökkentést tervez.



A miniszterelnök az előző kormány gazdaságpolitikáját élesen bírálva az állami pazarlás visszaszorítását, a túlárazott beszerzések és koncessziók felülvizsgálatát, valamint a közpénzek felhasználásának átalakítását nevezte meg a megtakarítások legfontosabb forrásaként.



A 2027-es költségvetés így egyszerre ígér jelentős lakossági könnyítéseket, közszolgáltatási fejlesztéseket és a nagyobb jövedelmű, illetve nagyobb gazdasági szereplők fokozottabb közteherviselését. Az intézkedések tényleges hatása azonban a részletes költségvetési számoktól, a végleges jogszabályoktól és a tervezett bevételek teljesülésétől függ majd.