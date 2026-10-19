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Magyar Péter: megduplázzák a családi pótlékot

A kormány megduplázza a családi pótlékot 2027-től - jelentette be Magyar Péter hétfőn napirend előtt, az Országgyűlésben.



A kormányfő azt mondta: "19 év kormányzati mulasztás és késlekedés után" egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot minden magyar gyermek után.



Közölte: több mint 1 millió család, több mint 1 millió 600 ezer gyermek után, kétszer akkora támogatást kap majd minden hónapban, mint eddig.



Hozzátette: erre 300 milliárd forinttal többet fordítanak a jövő évi költségvetésben.