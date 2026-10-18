Gazdaság
Több száz devizahiteles tüntetett a Bankszövetség előtt
Több száz devizahiteles és banki károsult demonstrált a Magyar Bankszövetség székháza előtt, hogy rendezést és kártalanítást követeljen. A résztvevők szerint a devizahitelezés következményeit nem lehet lezártnak tekinteni, és a jogalkotóknak az európai jog alapján kellene megoldást találniuk a problémára.2026.10.18 07:33MTI
Újabb demonstrációt tartottak a devizahitelezés károsultjai a Magyar Bankszövetség székháza előtt. A résztvevők azt követelték, hogy a pénzintézetek és a jogalkotók érdemben foglalkozzanak a hosszú évek óta rendezetlennek tartott ügyekkel.
A megmozdulásról Z. Kárpát Dániel politikus is beszámolt közösségi oldalán.
„Sok száz banki károsulttal vonultunk a Bankszövetség székháza elé, bizonyítva, hogy a devizás történet nem úgy lesz lezárva, ahogy a pénzintézetek szeretnék!” – írta.
A politikus szerint a demonstráció azt mutatja, hogy az érintettek továbbra sem fogadják el a devizahiteles ügyek jelenlegi rendezését, és folytatni kívánják a küzdelmet az általuk igazságosnak tartott megoldásért.
A tüntetésről Kis Péter is közzétett egy bejegyzést, amelyben Szepesházi Péter ügyvéd társaságában jelent meg.
Kis Péter hangsúlyozta, hogy a demonstráció résztvevői nincsenek magukra hagyva, mert jogi szakértők is támogatják a követeléseiket.
Szerinte a cél az, hogy nyomást gyakoroljanak a jogalkotókra, és mielőbb kártalanításhoz juthassanak azok, akik hosszú évek óta viselik a devizahitelezés következményeit.
„Kérjük a törvényhozást az európai jognak alkalmazásával ezen helyzet lezárására!” – fogalmazott bejegyzésében.
A demonstrálók követeléseinek középpontjában tehát a devizahiteles ügyek további jogi rendezése és az érintettek kártalanítása áll.
A közzétett beszámolók ugyanakkor nem részletezik, hogy a résztvevők pontosan milyen törvénymódosítást, kártalanítási konstrukciót vagy konkrét intézkedést várnak a döntéshozóktól.
A demonstráció üzenete mindenesetre egyértelmű: a résztvevők szerint a devizahiteles ügyek még nem zárultak le, és további lépéseket követelnek a pénzügyi és jogi következmények rendezésére.
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