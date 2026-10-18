Állatvédelem
Negyedikes gyerekek mentették meg egy kiskutya életét Szikszón
Néhány negyedik osztályos gyerek biciklivel szelte át Szikszót, hogy biztonságba juttasson egy mindössze néhány hetes kiskutyát. A fiatal állatmentők nemcsak segítséget kértek, hanem a helyszíni utánajárásban is részt vettek.2026.10.18 14:22MTI
Megható történetet osztott meg közösségi oldalán a Szikszói Menhely. Néhány negyedik osztályos gyerek talált egy alig néhány hetes kiskutyát, és habozás nélkül úgy döntöttek, hogy segítenek rajta.
A gyerekek először értesítettek egy szülőt, majd felvették a kapcsolatot a menhellyel. Kerékpárra pattantak, és a városon áthaladva elvitték a kölyköt a megbeszélt találkozási pontra.
Mire a menhely munkatársa autóval megérkezett, a kis mentőcsapat már a kapuban várta, karjukban a kiskutyával.
A történet azonban itt nem ért véget. A gyerekek ragaszkodtak hozzá, hogy visszamenjenek arra a helyre, ahol az állatot találták, és segítsenek tisztázni a körülményeket.
A menhely beszámolója szerint igazi nyomozómunkába kezdtek, és egyikük még a hazatérést is elhalasztotta.
„Anya, még maradok, ezt meg kell oldanunk, addig nem akarok hazamenni, míg a végére nem járunk” – mondta egyikük telefonon.
A gyerekek közül mindenki szeretett volna tovább segíteni, és azt is megígérték, hogy később meglátogatják a kiskutyát.
A Szikszói Menhely munkatársa a „hős negyedikes bringás mentőbrigádként” emlegette a fiatalokat, akiknek szerinte a néhány hetes állat az életét köszönheti.
A bejegyzésből nem derül ki, pontosan milyen körülmények között találtak rá a kölyökre, de az igen, hogy a gyerekek felelősségteljesen jártak el: felnőtt segítséget kértek, és gondoskodtak arról, hogy a kiskutya állatmentőkhöz kerüljön.
A történet arra is példa, hogy az állatvédelem nem életkor kérdése. Néha néhány elszánt, kerékpáros kisiskolás is képes valódi segítséget nyújtani egy bajba jutott állatnak.
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