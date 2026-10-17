Gyász

Politikai foglyokért imádkozott a KDNP - de kiket tartanak annak?

Politikai foglyok szabadulásáért és szétszakított családok újraegyesüléséért tartott közös imádságot a KDNP a Belvárosi templomban. A párt bejegyzéséből azonban nem derül ki, pontosan kiket tekintenek politikai foglyoknak. 2026.10.17 06:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Békésen, méltósággal imádkoztunk a politikai foglyok szabadulásáért, a szétszakított családok újraegyesüléséért” – számolt be Facebook-oldalán a Kereszténydemokrata Néppárt.



A párt megköszönte a résztvevőknek, hogy sokan gyűltek össze a Belvárosi templomban, további részleteket azonban nem közölt arról, hogy az imádság kikért szólt.



A politikai fogoly kifejezés súlyos állítást hordoz: olyan személyekre utalhat, akiknek fogva tartása politikai indítékú, önkényes vagy alapvető jogaikat sértő körülmények között történik.



A büntetőeljárás alatt álló személy azonban önmagában nem tekinthető politikai fogolynak, ahogyan a politikai szerepvállalás sem biztosít mentességet a büntetőjogi felelősség alól.



A KDNP bejegyzése így fontos kérdést hagy megválaszolatlanul: kik azok a fogvatartottak, akiknek szabadulásáért a párt imádkozott, és milyen körülmények indokolják politikai fogolyként történő megnevezésüket?