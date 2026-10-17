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Lejárt Fekete-Győr András Orbán-rezsimtől kapott börtönbüntetésének próbaideje

Két év után véget ért Fekete-Győr András felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje. A Momentum volt elnöke szerint politikai indíttatású ítélet született ellene a 2018-as tüntetésen használt füstszóró miatt. A politikus október 19-re új bejelentést ígér. 2026.10.17 16:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Ma van az Orbán-rezsimtől kapott felfüggesztett börtönbüntetésem utolsó napja” – jelentette be közösségi oldalán Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke.



A politikust két évvel ezelőtt egy év szabadságvesztésre ítélték, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették. Az ügy a 2018-as, túlóratörvény elleni demonstrációhoz kapcsolódott, amelyen Fekete-Győr füstszórót használt a rendőri intézkedés közben.



A volt pártelnök hangsúlyozta, hogy első fokon felmentették, a későbbi bírósági eljárás azonban elmarasztaló ítélettel zárult. Az ítéletet továbbra is politikai indíttatásúnak tartja.



„Én pedig életem végéig büszke leszek arra, hogy a NER politikai elítéltje lehettem” – fogalmazott.



Fekete-Győr arról is írt, hogy az eljárás komolyan megviselte családját. Szülei akkoriban arra próbálták rábeszélni, hogy hagyjon fel a közéleti szerepvállalással, őt azonban saját elmondása szerint éppen az ítélet erősítette meg politikai elhatározásában.



Bejegyzésében felidézte a NOlimpia-kampány idején ellene indított politikai támadásokat, édesapja állásának elvesztését és azokat a kormányzati plakátkampányokat is, amelyeknek éveken át szereplője volt.



A politikus szerint az elítélése után tudatosan döntött úgy, hogy parlamenten kívül folytatja tevékenységét. Ebből az elhatározásból született meg a Politikai Üldözöttekért Alapítvány, amelynek célja az általa politikai okból meghurcoltnak tartott emberek támogatása.



Fekete-Győr a 2026-os választási kampányban indított Félmillió Fiatal a Változásért mozgalmat is felidézte, amelynek célja a fiatal választók mozgósítása volt.



Úgy értékelte, hogy az április 12-i választás politikai fordulatot hozott, de a korábbi hatalom szereplőinek elszámoltatása és a politikai kultúra megváltoztatása még jelentős feladat.



Bejegyzésének végén újabb bejelentést helyezett kilátásba. Közlése szerint október 19-én, hétfőn ismerteti, milyen konkrét szerepet kíván vállalni a következő időszak politikai munkájában, és támogatói hogyan kapcsolódhatnak be ebbe.



Fekete-Győr a bejegyzésben politikai elítéltként hivatkozik magára, az ítélet koncepciós jellegére vonatkozó állítás azonban az ő értékelése, nem bíróság által megállapított tény.