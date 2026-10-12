Gyász

Meghalt a hatéves Kristóf, akiért egy egész város összefogott

Tíz és fél hónapon át küzdött az életéért a szolnoki Vágó Kristóf, akinél egy ritka, agresszív agydaganatot diagnosztizáltak. A kisfiú gyógyulásáért hatalmas összefogás indult, ám a család minden erőfeszítése ellenére Kristóf elhunyt. 2026.10.12 14:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szomorú hírt közölt a Szolnok TV: hatéves korában elhunyt Vágó Kristóf, akinek betegségével és gyógykezelésével kapcsolatban az elmúlt hónapokban rengetegen fogtak össze.



A kisfiúnál tíz és fél hónappal ezelőtt egy ritka és rendkívül agresszív, az agytörzsön elhelyezkedő daganatot diagnosztizáltak. Kristóf azóta folyamatosan küzdött a gyógyulásért, családja pedig mindent megtett azért, hogy megkaphassa a szükséges kezeléseket.



A gyógykezelés költségeinek előteremtésére széles körű jótékonysági összefogás indult. Motoros felvonulásokat, focitornát és különböző adománygyűjtő rendezvényeket szerveztek, hogy segítsék a családot.



A kezdeményezésekhez sokan csatlakoztak, a szolnoki közösség hónapokon át támogatta Kristóf gyógyulásáért folytatott küzdelmét.



A Szolnok TV tájékoztatása szerint azonban a kisfiú szervezete a napokban feladta a harcot.



Vágó Kristóf mindössze hatéves volt.



Halála nemcsak családja számára jelent felfoghatatlan veszteséget, hanem mindazoknak is megrendítő hír, akik az elmúlt hónapokban adományokkal, jótékonysági rendezvényekkel vagy személyes támogatásukkal igyekeztek segíteni neki.