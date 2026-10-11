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102. születésnapján került a sürgősségire - megható, amit az ápolók tettek

Nem mindennapi figyelmességgel lepték meg az Észak-budai Szent János Centrumkórház sürgősségi osztályára került idős asszonyt. Az orvosok és ápolók a rendkívüli leterheltség ellenére sem feledkeztek meg arról, hogy betegük éppen a 102. születésnapját ünnepli.

2026.10.11 20:30ma.hu
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Különleges történetet osztott meg közösségi oldalán az Észak-budai Szent János Centrumkórház. Egy család megható köszönőlevélben számolt be arról, milyen váratlan figyelmességben részesült 102 éves hozzátartozójuk a sürgősségi osztályon.

Az idős asszony a késő esti órákban került kórházba. A sürgősségi osztály dolgozói a feszített munkatempó és a rendkívüli leterheltség ellenére észrevették, hogy betegüknek éppen aznap van a születésnapja.

Nem hagyták szó nélkül a különleges alkalmat: saját kezűleg rajzoltak neki egy kedves képeslapot, amellyel felköszöntötték.

Az apró gesztus mélyen meghatotta az asszony családját.

„Ez a figyelmesség, emberség és tisztelet olyan mélyen meghatott engem és a Családomat, amit nehéz kifejezni” – írta az idős nő hozzátartozója a kórháznak címzett levelében.

A család külön kiemelte, hogy pontosan tisztában vannak az egészségügyi dolgozók rendkívüli leterheltségével. Éppen ezért tartották különösen értékesnek, hogy a sürgősségi osztály munkatársai a sok feladat mellett is időt szakítottak egy ilyen személyes gesztusra.

„Nemcsak a szakmai munkájukért tartozunk köszönettel, hanem azért a hatalmas szívért és empátiáért is, amellyel Édesanyám felé fordultak ebben a kiszolgáltatott helyzetben” – fogalmazott a levél írója.

A hozzátartozó arra kérte a kórház vezetőségét, hogy tolmácsolja háláját az érintett orvosoknak, ápolóknak és munkatársaknak.

„Az ilyen tettek mutatják meg az egészségügy valódi, legszebb arcát” – írta.

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