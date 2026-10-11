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Így működhetett az M1 Híradó? Súlyos állítások kerültek elő
Újabb kritika érte a közmédia korábbi működését: egy bejegyzés szerint az M1 Híradó szerkesztői döntéseit politikai és médiapiaci érdekek befolyásolhatták.2026.10.11 08:54ma.hu
Szalai Szabolcs 2024 decembere és 2025 májusa között töltötte be az M1 Híradó főszerkesztői posztját – a most közzétett bejegyzés szerint.
A bejegyzés szerzője élesen bírálta a közmédia korábbi működését, azt állítva, hogy a hírszerkesztést a kormánysajtó érdekei szerint lehetett befolyásolni.
„Ez NEM sajtó és ezek nem újságírók. Szócsövek, pénzért” – fogalmazott a szerző.
A kijelentések súlyos kérdéseket vetnek fel a közszolgálati hírszolgáltatás szerkesztői függetlenségéről. A rendelkezésre álló szöveg azonban nem ismerteti, milyen konkrét szerkesztőségi utasítások, dokumentumok vagy események támasztják alá az állításokat.
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