Média

Így működhetett az M1 Híradó? Súlyos állítások kerültek elő

Újabb kritika érte a közmédia korábbi működését: egy bejegyzés szerint az M1 Híradó szerkesztői döntéseit politikai és médiapiaci érdekek befolyásolhatták.

2026.10.11 08:54ma.hu
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Szalai Szabolcs 2024 decembere és 2025 májusa között töltötte be az M1 Híradó főszerkesztői posztját – a most közzétett bejegyzés szerint.

A bejegyzés szerzője élesen bírálta a közmédia korábbi működését, azt állítva, hogy a hírszerkesztést a kormánysajtó érdekei szerint lehetett befolyásolni.

„Ez NEM sajtó és ezek nem újságírók. Szócsövek, pénzért” – fogalmazott a szerző.

A kijelentések súlyos kérdéseket vetnek fel a közszolgálati hírszolgáltatás szerkesztői függetlenségéről. A rendelkezésre álló szöveg azonban nem ismerteti, milyen konkrét szerkesztőségi utasítások, dokumentumok vagy események támasztják alá az állításokat.

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