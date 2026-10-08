Gyermekvédelem
Súlyos gyermekkori traumák után most segítséget kaphatnak az áldozatok
Egymilliárd forintos Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot indít a kormány 2027 januárjától, amelyhez azok a felnőttek fordulhatnak, akiket gyermekvédelmi intézményekben vagy javítóintézetekben bántalmaztak, elhanyagoltak, illetve más súlyos sérelem ért.2026.10.08 18:16ma.hu
Új támogatási programot indít a kormány azok számára, akik gyermekkorukban éppen azokban az intézményekben szenvedtek el súlyos sérelmeket, amelyeknek a védelmükről kellett volna gondoskodniuk. A Gyermekvédelmi Jóvátételi Alap 2027. január 1-jén kezdi meg működését, egymilliárd forintos kerettel.
Dr. Szijjártó Gábor, a TISZA politikusa közösségi oldalán ismertette a kezdeményezés részleteit. Mint írta, a történteket nem lehet meg nem történtté tenni, de az érintetteket nem szabad magukra hagyni a bántalmazások következményeivel.
Az alaphoz azok a nagykorúak fordulhatnak, akik 1997. november 1-je után gyermekvédelmi gondoskodásban vagy javítóintézetben éltek, és ott bántalmazás, elhanyagolás vagy más súlyos sérelem érte őket.
A támogatás szempontjából nem számít, hogy az elkövető az intézmény dolgozója, egy másik gyermek vagy valamely más felnőtt volt.
A segítség igénybevételéhez nem szükséges büntetőeljárás vagy jogerős bírósági ítélet. A program célja ugyanis nem a felelősök felkutatása vagy a bűncselekmények kivizsgálása, hanem az áldozatok támogatása.
A kezdeményezés nem készpénzes kártérítést kínál. Ehelyett az érintettek egyéni szükségletei alapján pszichológiai és pszichiátriai segítséget, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást, valamint lakhatási segítséget biztosíthat.
A program emellett támogatást nyújthat a tanulmányok folytatásához, illetve a munkába való visszatéréshez is.
Az alap kezdetben kísérleti jelleggel működik, a tapasztalatok és szakmai visszajelzések alapján pedig továbbfejlesztik.
Bár a program hivatalosan csak 2027 januárjában indul, az érintettek már most jelezhetik jelentkezési szándékukat a jovatetel@szcsm.gov.hu e-mail-címen.
A kezdeményezés alapgondolata, hogy akik gyermekként nem kapták meg az őket megillető védelmet, felnőttként valódi segítséget kaphassanak egy biztonságosabb, önállóbb élet kialakításához.
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