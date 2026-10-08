Bűnügy
Már öt gyanúsítottja van az aranykonvoj-ügynek
Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdu János, egykori TEK-vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, aki tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett, és szabadlábon védekezik.2026.10.08 08:51MTI
Már öt gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj-ügynek - írta a kontroll.hu a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) hivatkozva szerdán.
A lap azt követően küldött kérdéseket a rendőrségnek, hogy a Telex kedden azt írta, olyan válságtanácskozás is volt a Belügyminisztériumban az áprilisi választás után, de még az új kormány felállása előtt, amelyen az ukrán pénzszállítók elleni akcióban felmerülő jogi kérdéseket, aggályokat beszélték át az akcióban érintett szervek képviselői. A rendőrség a válságtanácskozással kapcsolatos kérdésre a Központi Nyomozó Főügyészséghez irányította az internetes lapot, és ugyanígy tett a Belügyminisztérium is.
A válságtanácskozásokkal kapcsolatos kérdésekre a KNYF azt válaszolta: "a hivatkozott büntetőeljárásban öt személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg."
Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdu János, egykori TEK-vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsított meg. Hajdu tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett, és szabadlábon védekezik - idézte fel a kontroll.hu.
A KNYF A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2026. október 2-án vonta saját hatáskörébe az úgynevezett aranykonvoj-ügy nyomozását. Fürcht Pál, a szervezet korábbi vezetője 2026. júniusi lemondása után nyílt levélben és nyilatkozataiban közvetlen politikai és ügyészségi nyomásgyakorlással vádolta meg a feletteseit, és azt állította, hogy a nyomozás adatai alapján Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatoknak az ukrán pénzszállítók, vagyis az aranykonvoj elfogására.
2026. március 5-én a Terrorelhárítási Központ és a titkosszolgálat az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket napokig jogellenesen fogva tartották - írta a kontroll.hu.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 19:28 Kövér László két büntetése miatt csaknem 18 millió forintot fizet vissza az állam
- 18:16 Súlyos gyermekkori traumák után most segítséget kaphatnak az áldozatok
- 16:10 Így tudták meg a gyerekei, hogy édesapjuk Nobel-díjat kapott - videó
- 8:51 Már öt gyanúsítottja van az aranykonvoj-ügynek
- 6:21 Magángépek, szivarok, luxusszállodák - milliárdos költések Mészáros Lőrinc cégénél
- 18:54 Háromszorosára emeli a kormány a katások ellátási alapját
- 16:50 Herczeg Zoltán kiakadt: ő 180 napot ült, a Bartók Béla úti gyanúsított 3 napot sem
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06