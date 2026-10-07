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Nyomozást indított a BRFK az augusztus 20-i rendezvény miatt

Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban és különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt, illetve hivatali visszaélés miatt tettek feljelentést. 2026.10.07 14:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az idei augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban - közölte a 24.hu érdeklődésére a rendőrség.



A portál szerdai beszámolója szerint a nyomozást versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indították.



Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus 26-án jelentette be, hogy pártja feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségnél a kormányzat augusztus 20-i rendezvényeinek közbeszerzési eljárása kapcsán.



A politikus szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt rendezvényszervezője Radnai Márk kormánybiztos megbízásából már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvény megszervezéséről, bevonva a későbbi nyertes Hardrock Kft.-t. Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban és különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt, illetve hivatali visszaélés miatt tettek feljelentést - ismertette.



Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos erre reagálva azt közölte, hogy semmilyen módon nem vett részt az augusztus 20-i állami ünnep rendezvényeinek közbeszerzésében, illetve megszervezésében.



Kiemelte, hogy a Tisza Párt rendezvényeinek szervezése május 9-ig volt a feladata, a kormányalakítás után az állami rendezvények megrendezésével nem foglalkozott.



A nyilvánosságra hozott levelezések egy részén ugyan másolatban szerepel az e-mail-címe, ám a hivatkozott leveleket nem olvasta, azokra nem válaszolt, tartalmukról a sajtóból értesült - tette hozzá.