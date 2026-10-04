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Megfigyelhették Seszták Miklós ügyvédjét - megszólalt a Budapesti Ügyvédi Kamara
Súlyos állítást tett Dr. Papp Gábor, Seszták Miklós védője: a nyomozati iratok alapján úgy véli, ügyfele büntetőeljárásával összefüggésben őt is megfigyelték, az ügy miatt pedig közleményt adott ki a Budapesti Ügyvédi Kamara.2026.10.04 14:20ma.hu
Dr. Papp Gábor az országos sajtóban beszélt arról, hogy Seszták Miklós védőjeként betekintett a nyomozati iratokba, amelyekben állítása szerint a saját megfigyelésére utaló adatokat is talált.
A védő elmondása szerint egy jelentésben részletesen rögzítették, mi történt vele, miután távozott a Központi Nyomozó Főügyészségről.
„A jelentésben szerepel, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségről távozva kivel beszélt, milyen ruhát viselt és milyen rendszámú autóba szállt be” – idézte az ügyvéd által ismertetett dokumentum tartalmát a Budapesti Ügyvédi Kamara.
A történtekre a kamara hivatalos közleményben reagált. Hangsúlyozták, hogy a védői tevékenység a jogállami büntető igazságszolgáltatás egyik legalapvetőbb alkotmányos garanciája.
A Budapesti Ügyvédi Kamara ezért elvi éllel elítél minden olyan esetet, amikor ügyvédeket – különösen büntetőeljárásban eljáró védőket – hivatásuk gyakorlásával összefüggésben törvénytelen eszközökkel vagy törvénytelen eljárás keretében figyelnek meg.
A kamara arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyvédi titok törvény által védett intézmény, amelynek megsértése senki részéről nem tolerálható.
Álláspontjuk szerint egy ügyvéd törvényes ok nélküli megfigyelése közvetlenül ezt az intézményt támadja.
A közlemény ugyanakkor nem állítja, hogy már bizonyított lenne Papp Gábor törvénytelen megfigyelése. A kamara az ügyvéd nyilvánosan ismertetett állításaira reagált, és azt az elvi álláspontját rögzítette, hogy amennyiben egy védőt jogszerű indok nélkül, a védői tevékenységével összefüggésben figyelnek meg, az súlyos jogállami és ügyvédi titokvédelmi kérdéseket vet fel.
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