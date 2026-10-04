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Magyar, Karácsony és Vitézy fejbe lövésére utalt a VEKE elnöke
"Csak három skuló, egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk" - írta Dorner Lajos, a VEKE elnöke a kormány és Budapest megállapodásáról szóló hírhez; Vitézy Dávid feljelentést tesz.2026.10.04 06:04ma.hu
Súlyos következménye lett annak a kommentnek, amelyet Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke írt a Telex Facebook-oldalán.
Dorner ahhoz a hírhez szólt hozzá, amelyben Magyar Péter miniszterelnök, Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösen jelentette be a kormány és a főváros megállapodását.
„Csak három skuló, egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk” – írta Dorner a három politikusra utalva. A hozzászólást később törölte, de addigra képernyőmentés készült róla.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a hozzászólás átlépte azt a határt, amit egy politikusnak a közéleti szerepével együtt el kell viselnie. A tárca közölte: Vitézy Dávid magánszemélyként feljelentést tesz az ügyben.
Dornert is megkeresték a történtek miatt. A VEKE elnöke azt állította, hogy Vitézy korábban is perelte már, de ezeket a pereket elvesztette, továbbá azt írta, hetekkel korábban olyan jelzést kapott, hogy a titkosszolgálatokat „ráállították”, és lejárató kampány indul ellene. Ezeket az állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal.
Dorner és Vitézy konfliktusa nem új keletű. Vitézy fiatalon maga is a VEKE tagja és szóvivője volt, majd a BKK vezérigazgatói kinevezésekor távozott a szervezetből. Kapcsolatuk később megromlott, a VEKE pedig az elmúlt időszakban rendszeresen élesen bírálta Vitézy közlekedéspolitikáját.
A feljelentés megtétele önmagában még nem jelenti Dorner büntetőjogi felelősségének megállapítását, és azt sem, hogy őrizetbe veszik. Arról, hogy a komment miatt indul-e büntetőeljárás, és annak keretében történik-e bármilyen kényszerintézkedés, az illetékes hatóságok döntenek.
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